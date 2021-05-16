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Шоу-бизнес
Сыты по горло: Барановская прямо высказалась о романе с Борисовым на фоне высокомерия Аршавина

Сыты по горло: Барановская прямо высказалась о романе с Борисовым на фоне высокомерия Аршавина

Юлии Барановской и Дмитрию Борисову приписывают роман. Теледива рассказала, какие отношения ее связывают с коллегой по цеху.
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Телеведущая Юлия Барановская рассталась с футболистом Андреем Аршавиным в 2013 году. С тех пор знаменитости постоянно приписывают все новые романы. Например, ходили слухи, что у теледивы интрижка с актером Андреем Чадовым, затем говорили об отношениях звезды со стилистом Евгением Седым. А в минувшем, 2020 году, появились сплетни о якобы беременности Барановской.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Дмитрий Дмитриевич Борисов

Дмитрий Дмитриевич Борисов Телеведущий

В последнее время в Сети все чаще говорят о любовной связи Юлии Барановской и 35-летнего ведущего Дмитрия Борисова. Мол, звезды Первого канала проводят вместе подозрительно много времени.

По горло сытые сплетнями поклонники решили прямо спросить Юлию Барановскую о личной лизни. Накануне теледива запустила в личном "Инстаграм" рубрику "Вопрос-ответ". Подписчики не упустили возможности и попросили Барановскую раскрыть природу ее отношений с Борисовым.

Юлия недвусмысленно дала понять, что Дмитрий для нее лишь друг и коллега. Романа с Борисовым у Барановской никогда не было.

Отметим, несколько дней назад Андрей Аршавин немного высокомерно высказался о Юлии Барановской. Общаясь с журналистами, футболист отметил, что теледива после расставания с ним так и не смогла найти мужчину. Барановскую заявление бывшего избранника рассмешило. Юлия подчеркнула, что спортсмен не знает о происходящем в ее жизни, так как "не спит под ее кроватью".

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Юлия Барановская. Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 16 мая 2021, 11:58 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев

комментарии

Ответить:

Гость736301
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Борисов с барановской никогда связываться не будет, она отвратительная хабалка !11
Гость735485
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Но она,действительно,ещё не вышла замуж. Это факт,который Аршавин просто констатировал.
Гость731946
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Грубая бабище, правильно что одна
1

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