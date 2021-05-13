"Очень скучаю по дочери": Аршавин плюнул в сторону детей Барановской

Андрей Аршавин признался, что особенно сильно скучает по дочери от Алисы Казьминой.

Спортсмен стал героем шоу "50 вопросов" на видеосервисе Premier и рассказал ведущему Карену Адамяну о своих отношениях с детьми от бывших избранниц. Андрей Аршавин признался, что особенно скучает по Есении – дочери, которую подарила ему Алиса Казьмина и общения с которой он сейчас лишен.

Девочка родилась в 2017 году, однако вскоре после этого ее родители разошлись. Казьмина заявляла, что Аршавин прекратил полное общение с дочкой. Сам футболист рассказал, что боится провокаций со стороны экс-супруги, поэтому сейчас не ищет встреч с наследницей, но при этом очень по ней скучает. Аршавин признался, что именно фото Есении он установил на заставку своего смартфона и на аватарку в мессенджере. Футболист не боится, что дети Барановской будут ревновать к сводной сестре. Он считает, что может сам распоряжаться своим телефоном и хранить те фото, которые ему хочется.

Что касается троих детей от Юлии Барановской, то с ними Аршавину сейчас удалось восстановить нормальные отношения. При этом в последние полгода он и их видел довольно мало. Однако недавно мужчина все же побывал на дне рождения дочери Яны и даже обнялся с Барановской. Бывшим избранникам удалось наладить приятельские отношения.

В том же интервью Андрей Аршавин заявил, что его бывшим возлюбленным трудно найти кого-то лучше его, поэтому у телеведущей до сих пор нет постоянного спутника.