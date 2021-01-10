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Не лыком шита: Как живет Асмус в роскошном особняке за деньги Харламова

Не лыком шита: Как живет Асмус в роскошном особняке за деньги Харламова

Кристина Асмус. Фото: www.instagram.com/asmuskristina
Финансовое положение позволяет Кристине Асмус жить в отличных условиях. После расставания с Гариком Харламовым она получила элитное имущество.
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Будучи замужем за известным комиком, Кристина признавалась, что свои доходы тратит исключительно на себя, а заработок мужа идет в общий котел семейства. В 2020 году россиян потрясло неожиданное известие о том, что Асмус и Харламов расстаются. Несмотря на мольбу поклонников одуматься, звездные супруги все же развелись и поделили имущество. Шоумен, как порядочный человек, оставил бывшей жене и их общей дочери Анастасии роскошный особняк на Рублевке, который был приобретен за 100 миллионов рублей. В последнее время Кристина Асмус стала все чаще демонстрировать в инстаграм-канале кадры из своего огромного таунхауса.

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Кристина Игоревна Асмус

Кристина Игоревна Асмус актриса

 Гарик Харламов

Гарик Харламов актер, телеведущий

Интерьер четырехэтажного дома выполнен в светлых гармоничных тонах. Изящный декор, пол из мрамора, помпезные люстры – все это является неотъемлемой частью жилища Кристины Асмус. Гостиную актрисы украшает большой каменный камин с оригинальным узором. В спальне у звезды стоит комфортабельная кровать с дизайнерским изголовьем гигантского размера.

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Публикация от Asmus Kristina (@asmuskristina)

У наследницы комика и артистки в особняке есть отдельная комната, где девочка любит проводить время . В помещении выложен дубовый паркет и установлены белые шкафы с полками. Там дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова размещает личные вещи, безделушки и куклы.

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Автор: 10 января 2021, 13:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
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