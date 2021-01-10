Не лыком шита: Как живет Асмус в роскошном особняке за деньги Харламова

Финансовое положение позволяет Кристине Асмус жить в отличных условиях. После расставания с Гариком Харламовым она получила элитное имущество.

Будучи замужем за известным комиком, Кристина признавалась, что свои доходы тратит исключительно на себя, а заработок мужа идет в общий котел семейства. В 2020 году россиян потрясло неожиданное известие о том, что Асмус и Харламов расстаются. Несмотря на мольбу поклонников одуматься, звездные супруги все же развелись и поделили имущество. Шоумен, как порядочный человек, оставил бывшей жене и их общей дочери Анастасии роскошный особняк на Рублевке, который был приобретен за 100 миллионов рублей. В последнее время Кристина Асмус стала все чаще демонстрировать в инстаграм-канале кадры из своего огромного таунхауса.

Интерьер четырехэтажного дома выполнен в светлых гармоничных тонах. Изящный декор, пол из мрамора, помпезные люстры – все это является неотъемлемой частью жилища Кристины Асмус. Гостиную актрисы украшает большой каменный камин с оригинальным узором. В спальне у звезды стоит комфортабельная кровать с дизайнерским изголовьем гигантского размера.

У наследницы комика и артистки в особняке есть отдельная комната, где девочка любит проводить время . В помещении выложен дубовый паркет и установлены белые шкафы с полками. Там дочь Кристины Асмус и Гарика Харламова размещает личные вещи, безделушки и куклы.