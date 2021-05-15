Харламов вскрыл похабные детали из жизни Варнавы: Он тебя попробовал как женщину?

Артистка Екатерина Варнава приняла участие в свежем выпуске Comedy Club. В ходе шоу она обсудила с ведущими спектакль "Бульба. Пир", в котором сыграла роль собаки. Режиссером постановки выступил избранник юмористки Александр Молочников. Павел Воля и Гарик Харламов решили подразнить 36-летнюю Екатерину Варнаву интимным вопросом, на который сообразительная звезда дала дерзкий ответ.
"Он тебя попробовал как женщину до спектакля?" — спросили у артистки о возлюбленном на глазах у огромного количества зрителей. Звездая дива не растерялась и продолжила шутить на пикантную тему. "Он девственником был. Так случилось, что ему встретилась я", — выразилась Екатерина Варнава. Далее юмористка добавила, что Молочникову было 18, а ей 40, причем она тоже была девственницей.
Гарик Харламов не смог промолчать после комичного высказывания Екатерины Варнавы. "Неплохо ты ему села на лицо", — заявил шоумен.
Напомним, о романе Александра Молочникова и популярной юмористки стало известно в 2020 году после того, как они вышли в свет вместе на фестивале "Кинотавр". Любовные чувства к коллеге по цеху у Екатерины Варнавы проявились не сразу. Сначала отношения между режиссером и актрисой были исключительно рабочими.
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