Харламов вскрыл похабные детали из жизни Варнавы: Он тебя попробовал как женщину?

Юмористка ответила на шутки коллег. Екатерина Варнава заговорила об отношениях с режиссером.

Артистка Екатерина Варнава приняла участие в свежем выпуске Comedy Club. В ходе шоу она обсудила с ведущими спектакль "Бульба. Пир", в котором сыграла роль собаки. Режиссером постановки выступил избранник юмористки Александр Молочников. Павел Воля и Гарик Харламов решили подразнить 36-летнюю Екатерину Варнаву интимным вопросом, на который сообразительная звезда дала дерзкий ответ.

"Он тебя попробовал как женщину до спектакля?" — спросили у артистки о возлюбленном на глазах у огромного количества зрителей. Звездая дива не растерялась и продолжила шутить на пикантную тему. "Он девственником был. Так случилось, что ему встретилась я", — выразилась Екатерина Варнава. Далее юмористка добавила, что Молочникову было 18, а ей 40, причем она тоже была девственницей.

Гарик Харламов не смог промолчать после комичного высказывания Екатерины Варнавы. "Неплохо ты ему села на лицо", — заявил шоумен.

Напомним, о романе Александра Молочникова и популярной юмористки стало известно в 2020 году после того, как они вышли в свет вместе на фестивале "Кинотавр". Любовные чувства к коллеге по цеху у Екатерины Варнавы проявились не сразу. Сначала отношения между режиссером и актрисой были исключительно рабочими.

