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Шоу-бизнес
Петросян показал сдавшую Кадышеву

Петросян показал сдавшую Кадышеву

Евгений Петросян, Надежда Кадышева, Владимир Винокур и другие артисты собрались на светском мероприятии. На фото публику поразил вид Кадышевой.
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Евгений Ваганович поделился в своем инстаграм-аккаунте фотографиями со съезда Международного Союза деятелей эстрадного искусства, который прошел накануне. Как рассказал сам юморист, на встрече собрались известные люди творческих профессий – все те, кто обеспечивает концертный процесс в нашей стране. Съезд проходил в театре "Золотое кольцо", руководителем которого является Надежда Кадышева.

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 Евгений Ваганович Петросян

Евгений Ваганович Петросян артист эстрады, юморист

Поклонники Петросяна сразу заметили народную артистку в числе звездных участников съезда и удивились ее внешнему виду. 61-летняя звезда в темном наряде выглядит уставшей и постаревшей. Подписчики юмориста спросили, что произошло с лицом Кадышевой, а также заметили, что певицы давно не было видно.

Напомним, что несколько лет назад артистка перенесла операцию, после которой у нее развилась тахикардия. Надежда Никитична однажды призналась, что еще в 40 лет ее жизнь чуть не прервалась из-за родового проклятья. В этом возрасте ушла из жизни мать артистки, а затем и сестра.

Во время пандемии солистка ансамбля "Золотое кольцо" долгое время не появлялась на публике, опасаясь за свое здоровье. После перерыва прошлым летом она пришла в ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!", и ее возвращение назвали чуть ли не триумфальным. Тогда Надежда Кадышева получила много комплиментов относительно своего внешнего вида.

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Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 22 апреля 2021, 06:08 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник

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