Петросян показал сдавшую Кадышеву

Евгений Петросян, Надежда Кадышева, Владимир Винокур и другие артисты собрались на светском мероприятии. На фото публику поразил вид Кадышевой.

Евгений Ваганович поделился в своем инстаграм-аккаунте фотографиями со съезда Международного Союза деятелей эстрадного искусства, который прошел накануне. Как рассказал сам юморист, на встрече собрались известные люди творческих профессий – все те, кто обеспечивает концертный процесс в нашей стране. Съезд проходил в театре "Золотое кольцо", руководителем которого является Надежда Кадышева.

Поклонники Петросяна сразу заметили народную артистку в числе звездных участников съезда и удивились ее внешнему виду. 61-летняя звезда в темном наряде выглядит уставшей и постаревшей. Подписчики юмориста спросили, что произошло с лицом Кадышевой, а также заметили, что певицы давно не было видно.

Напомним, что несколько лет назад артистка перенесла операцию, после которой у нее развилась тахикардия. Надежда Никитична однажды призналась, что еще в 40 лет ее жизнь чуть не прервалась из-за родового проклятья. В этом возрасте ушла из жизни мать артистки, а затем и сестра.

Во время пандемии солистка ансамбля "Золотое кольцо" долгое время не появлялась на публике, опасаясь за свое здоровье. После перерыва прошлым летом она пришла в ток-шоу Андрея Малахова "Привет, Андрей!", и ее возвращение назвали чуть ли не триумфальным. Тогда Надежда Кадышева получила много комплиментов относительно своего внешнего вида.