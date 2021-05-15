"Порочный круг страданий и боли": принц Гарри плюнул в свою семью

Принц Гарри шокировал народ новыми откровениями о жизни в королевской семье.

Герцог Сассекский облил помоями своего отца – принца Чарльза – и бабушку – Елизавету II. Досталось от него и ныне покойному деду – принцу Филиппу.

Муж Меган Маркл заявил, что у него было трудное детство. Он сравнил жизнь в монаршей семье с пребыванием животных в зоопарке и реалити-шоу. Принц Гарри отметил, что не хотел жить в королевской семье. В качестве аргумента он привел трагическую гибель матери – принцессы Дианы.

Герцог Сассекский добавил, что с юности грезил о том, чтобы уйти из монаршей семьи. Гарри сказал, что с младых ногтей страдал из-за жестокого обращения с ним старших. Он сичтает, что причиной всему "генетический порочный круг страданий и боли", заведенный в их семье. Причем королева Великобритании смотрела на все это сквозь пальцы.

Принц Гарри рассказал, что с подачи своей супруги посетил психотерапевта. Специалист помог ему осознать, что его эпатажные юношеские выходки и протест были следствием детской травмы и накопленной злости.

Теперь же, по словам принца Гарри, когда они с Меган Маркл отдалились от королевской семьи, он счастлив. Герцог Сассекский надеется вырастить наследника Арчи и дочь, которая скоро появится на свет, совершенно иначе, чем воспитывали его.