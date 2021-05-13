Шокирующий выбор имени для дочки Маркл вызвал оторопь

Недавно появилось видеообращение Меган Маркл. Во внешнем виде герцогини поклонники разглядели намек. Они убеждены, что теперь точно знают имя девочки.
Супруга принца Гарри облачилась в блузку, усыпанную крупными маками. Для британцев эти цветы являются крайне важными. Они символизируют поддержку вооруженных сил, а также вечную память о людях, погибших, отстаивая родину. Вдобавок ко всему, отец будущей наследницы долгое время служил в Афганистане и часто упоминает то, что считает себя навсегда причастным к сообществу.
Проанализировав все детали, фанаты пришли к выводу, что Меган Маркл решила назвать дочку "Поппи", что переводится с английского языка как "мак". Однако выдвинутая версия не совсем оправдала их надежды. Все были уверены, что герцогиня поступит иначе.
После тяжелой болезни и смерти принца Филиппа все члены семьи стараются называть детей в его честь. Так поступила и принцесса Евгения, и дочь принцессы Анны, Зара Тиндэлл. "Почему не Филиппа?" – восклицают пользователи Сети.
Ни одна из догадок пока не получила официального подтверждения. Меган Маркл, по прогнозам, должна родить в скором времени. Поклонникам не терпится узнать окончательное решение герцогини.
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