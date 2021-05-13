Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Лысая? С Валерии сорвали парик
"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной
"Какие глазки у малышки!": Стало известно о пополнении в семье Боярской
партнеры
Четверг
13 мая
Лента новостей
14:47
Примерный семьянин Киркоров о своей бурной сексуальной жизни: Так шалю, что мама дорогая
14:46
"Что я такого сделала?!": Рязанова расплакалась во время беседы с Кудрявцевой
14:43
Патриарх Кирилл призвал россиянок отдавать детей в церковь
14:32
Звезда сериала "Не родись красивой" Уварова изменилась до неузнаваемости
14:31
Шокирующий выбор имени для дочки Маркл вызвал оторопь
14:27
В Кремле ответили на вопрос о присоединении Донбасса
14:18
Мерьем Узерли о тайном женихе: Раньше никогда такого не чувствовала
14:12
"Претензий к нему не было": директор школы в Казани об устроившем стрельбу
13:53
Сколько россиян работают сверхурочно
13:52
Илон Маск пожаловался на психическое расстройство
13:49
"Получил осколочное ранение": сыну певицы Алсу чудом удалось спастись во время стрельбы в казанской школе
13:47
Запустил рекламу: выходка Маняукяна после трагедии в Казани ошарашила россиян
13:39
В России вновь выявили более 8 тысяч новых заражений COVID-19
13:35
"Ну и заткнулся бы": известный телеведущий набросился на звезд сериалов Назарова и Майкова
13:35
Дочь Валерии сменила имя и сбежала из страны
13:31
"Дни.ру" раздают подарки: билеты на спектакль "Дом"
13:29
"Расстрелять его публично": разъяренный Фадеев готов пойти на крайние меры
13:26
Песков рассказал о состоянии здоровья Путина после слухов о болезни
13:11
В Госдуме поддержали идею поручить охрану школ Росгвардии
13:01
Три человека пострадали из-за сильного ветра в Москве
12:55
"Лучше убиться от тупости и дерьма": облачившегося в платье Милохина безжалостно затравили
12:51
И захочешь – не уснешь: Собчак напугала народ жутким селфи
12:45
Зажавшую в руках крестик больную Макееву освистали: Железка на шее не поможет
12:37
Взбешенная Памела Андерсон рвет на себе волосы из-за всплывающих интимных подробностей
12:19
На какие продукты в России будут сдерживать цены: власти огласили список
12:12
Неужели Валерия? Слова Урганта о трансгендерах в шоу "Маска" шокировали зрителей
12:00
В Москве пятилетний мальчик выпал из окна пятого этажа
11:57
Многодетный Евгений Цыганов изменил отчество одной из дочерей
11:57
В США два самолета столкнулись при посадке
11:36
Россияне назвали лучшие города страны для переезда
11:27
"Опять?": выставившую напоказ все прелести Шейк заподозрили в беременности
11:27
"Принципиальные вещи": в офисе Зеленского рассказали о темах для переговоров с Путиным
10:59
"Пусть суд разберется": наглая ложь о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне возмутила известного режиссера
10:59
Расползлась: располневшую Мельникову из "Улиц разбитых фонарей" не узнали после болезни
10:39
"От нее идет свет": восторженный Киркоров разглядел Пугачеву в участнице "Евровидения"
10:23
Успенская дала под дых позарившемуся на ее имущество мужу
09:45
Российские производители ответили на обвинения правительства в росте цен на продукты
09:39
"Если ты все потратил в койке": Киркоров пнул отказавшегося от секса красавчика Колдуна
09:30
"Как две капли воды": Пугачева поразила удивительным сходством с внуком
09:03
Одно слово в речи Путина вызвало переполох в Еврпое
08:53
"Недалекость и бескультурье!": Соседов возмущен богатством жирующих зажравшихся звезд
08:42
В Госдуме предложили увеличить налоги для олигархов
08:33
"Слишком худая": Бузова шокировала фанатов осунувшимся видом после операции
08:11
"Все вывалила": Валерия раздражена проболтавшейся об оральных ласках Прокловой
06:03
Народ взбудоражился от Синди Кроуфорд в нижнем белье
03:58
Беременная Меган Маркл отказалась от главного праздника в честь будущего ребенка
02:09
"Очень скучаю по дочери": Аршавин плюнул в сторону детей Барановской
23:53
"Я всех расцелую": Пенкин пролил свет на свои гей-контакты
22:03
"Возвращение 1937 года": журналист Скачко о появлении на Украине Центра противодействия дезинформации
22:00
У казанского убийцы нашли в голове опухоль
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
Поргина раскрыла гонорар Прокловой за откровение о домогательствах
Лживую Макееву и ее женатого работягу любовника вывели на чистую воду
Собчак цинично унизила пожилого гея-иностранца
"Пусть суд разберется": наглая ложь о Цымбалюк-Романовской и Джигарханяне возмутила известного режиссера
Врачи спасают цинично добитую буйной дочкой Кравец
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Шокирующий выбор имени для дочки Маркл вызвал оторопь

Шокирующий выбор имени для дочки Маркл вызвал оторопь

Пользователи убеждены, что недавно она намекнула на имя наследницы. Однако идея понравилась не всем.
прочитано 178 раз

Недавно появилось видеообращение Меган Маркл. Во внешнем виде герцогини поклонники разглядели намек. Они убеждены, что теперь точно знают имя девочки.

ПО ТЕМЕ

Беременная Меган Маркл отказалась от главного праздника в честь будущего ребенка

Меган Маркл заявила о нищете в платье за 200 тысяч

 Новости королевской семьи Британии

Сюжеты Новости королевской семьи Британии

Супруга принца Гарри облачилась в блузку, усыпанную крупными маками. Для британцев эти цветы являются крайне важными. Они символизируют поддержку вооруженных сил, а также вечную память о людях, погибших, отстаивая родину. Вдобавок ко всему, отец будущей наследницы долгое время служил в Афганистане и часто упоминает то, что считает себя навсегда причастным к сообществу.

Проанализировав все детали, фанаты пришли к выводу, что Меган Маркл решила назвать дочку "Поппи", что переводится с английского языка как "мак". Однако выдвинутая версия не совсем оправдала их надежды. Все были уверены, что герцогиня поступит иначе.

После тяжелой болезни и смерти принца Филиппа все члены семьи стараются называть детей в его честь. Так поступила и принцесса Евгения, и дочь принцессы Анны, Зара Тиндэлл. "Почему не Филиппа?" – восклицают пользователи Сети.

Ни одна из догадок пока не получила официального подтверждения. Меган Маркл, по прогнозам, должна родить в скором времени. Поклонникам не терпится узнать окончательное решение герцогини.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: PPE/ face to face/ www.globallookpress.com
Автор: 13 мая 2021, 14:31 Источник: Express ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Двойник Маркл показала роскошные формы

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

"Как две капли воды": Пугачева поразила удивительным сходством с внуком

В Сети появилось уникальное фото звезды
Шоу-бизнес

"Все вывалила": Валерия раздражена проболтавшейся об оральных ласках Прокловой

Бесстыдство и пошлость
Шоу-бизнес

Илон Маск пожаловался на психическое расстройство

Миллиардер откровенно рассказал о своей проблеме
Шоу-бизнес

Успенская дала под дых позарившемуся на ее имущество мужу

Певице пришлось судиться с супругом

Гороскоп

"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+