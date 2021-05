Связавшегося с известной телеведущей принца Гарри предупредили о возможном нападении

Принц Гарри сотрудничает с Опрой Уинфри. Теледива представляет опасность для монаршего отпрыска.

В конце мая свет увидит документальный сериал "The Me You Can’t See", что переводится как "Тот я, которого ты не видишь". Исполнительным продюсером ленты выступает британский принц Гарри.



О том, что наследник Екатерины II станет соавтором многосерийной документальной картины, стало известно в минувшем, 2020 году. Тогда же выяснилось, что проект выйдет на сервисе AppleTV+ и будет посвящен психическим недугам.

Работать над сериалом "Тот я, которого ты не видишь" принцу Гарри помогала знаменитая телеведущая Опра Уинфри. В личном микроблоге коллега монаршего отпрыска показала первый постер проекта. Опра сообщила, что настало время снять "пелену стыда" с темы психоэмоционального нездоровья и посмотреть на подобные проблемы иначе – с мудростью и состраданием.

В сериале принца Гарри и Опры Уинфри появятся вокалистка Леди Гага, актриса Гленн Клоуз и спортсменка Вирджиния Фукс. Знаменитости расскажут о том, как психоэмоциональные проблемы повлияли на их жизни.

Отметим, в начале марта 2021 года принц Гарри и его супруга Меган Маркл дали откровенное интервью Опре Уинфри. Монарший отпрыск и его беременная избранница два часа отвечали на вопросы теледивы. Во время беседы раскрылась неприятная правда о жизни Букингемского дворца. Меган Маркл обвинила августейшее семейство в расизме. Также экс-актриса сообщила, что родственники мужа оказывали на нее давление.

Между тем поклонников тревожит сотрудничество принца Гарри с Опрой Уинфри. Монаршему отпрыску не следует доверять теледиве, считают в Сети. С Опрой, как пишут интернет-обыватели, надо держать ухо востро. "Может напасть неожиданно, как змея из высокой травы", – рассуждают фанаты монаршего отпрыска.