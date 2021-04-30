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Злость принца Гарри на отца видна невооруженным глазом: Задрожали ноги

Злость принца Гарри на отца видна невооруженным глазом: Задрожали ноги

Несмотря на то, что с момента выхода интервью принца Гарри и Меган Маркл прошел уже месяц, страсти вокруг не утихают.
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На этот раз свое мнение высказали эксперты по языку тела. Профессионалы изучили мимику и жесты пары, после чего сделали вывод, что супруги говорили правду. Также специалисты отметили, что принц Гарри с большой теплотой рассказывал о своей бабушке, королеве Елизавете. В движениях была заметна и любовь к старшему брату, принцу Уильяму.

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Однако был человек, который, кажется, действительно разочаровал принца Гарри. По словам экспертов, когда герцог перешел к обсуждению отца, стало заметно напряжение. Специалисты заявили, что в тот момент он чувствовал злость и обиду, о чем говорили определенные движения. Например, Гарри начал быстро моргать, затем вздохнул, а после у него задрожали ноги.

Эксперты также дали оценку поведению Меган Маркл. По их мнению, бывшая актриса действительно говорила правду, когда вспоминала о травле во дворце. Особенно ей было не по себе, когда она рассказывала о том, что некоторые переживали из-за цвета кожи ее будущего ребенка. Супруга принца Гарри выглядела очень напуганной, когда Опра Уинфри пыталась выяснить, кто из членов королевской семьи позволил себе расистские замечания.

Напомним, ранее Меган Маркл уличили во лжи. По мнению специалистов, актриса не могла не знать, что ее дети не получат титулов, так как закон о наследовании был принят еще в правление Георга V.

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Принц Гарри. Фото: Pool / Keystone Press Agency / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 18:51 Источник: Just Jared ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Назван настоящий отец принца Гарри

комментарии

Ответить:

Гость713359
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Н
Эти два урода вообще не тянут на королей. Короли никогда не будут отчитываться перед журналистами .
Жаль, что Королевской семье приходится переживать такие неприятности из-за этой неадекватной простушки. Пусть теперь покажут, на что они способны без семьи. Как они будут устраивать самостоятельно свою жизнь. Кормить, одевать , учить детей, содержать дом , себя содержать. Они оба - НОЛЬ. А деньги в Америке просто так с неба не падают. Там надо что-то из себя представлять. Интервью больше не будет, они никому уже не интересны. Ничего нового они сказать больше не могут. Ради неё он порвал отношения вс семьей, но у него даже нет ПРОФЕССИИ. Он НИКТО.
Кто кормить их будет?
Н
Пожаловаться Ответить
Эти два урода вообще не тянут на королей. Короли никогда не будут отчитываться перед журналистами .
1

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