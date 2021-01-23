Киста перекрыла кровоток: Вскрылись подробности состояния Дакоты после экстренной госпитализации

Звезда выяснила причину внезапного болевого приступа, который привел ее на больничную койку. Рита Дакота может лечь на операцию.

Совсем недавно певица объявила в инстаграм-канале о том, что столкнулась с невыносимой болью в животе, из-за которой решила, что умирает, и потеряла сознание. Врачи вовремя оказали девушке необходимую помощь в клинике и ее самочувствие улучшилось. Однако на этом история не закончилась – Рита Дакота прошла обследование и выяснила, что ее здоровью угрожают два новообразования в виде кист. "Одна вышла вперед, перекрутилась и пережала другой орган, перекрыв кровоток.", – так врач пояснил причину, по которой певице потребовалась экстренная госпитализация.

По словам Дакоты, сейчас ее новообразования большие и находятся на критически допустимом уровне. Операция потребуется в том случае, если они увеличатся на два сантиметра. Наличие кист в организме стало полной неожиданностью для девушки. Сама она считает, что здоровье подкосилось из-за сильного стресса, огромного количества работы, недосыпа и отсутствия возможности очистить голову от дурных мыслей.

Следующее обследование у звезды запланировано на февраль. Певица искренне верит, что через месяц новообразования исчезнут. Сейчас Рита Дакота начала работать над своим режимом питания, внутренним миром и намерена регулярно заниматься медитативными практиками.