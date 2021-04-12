"Перебор": Дакота упрекнула Долину в жесткости после скандала с тиктокершей Карнавал

Совместное появление 65-летней Ларисы Долиной и 19-летней Вали Карнауховой в эфире шоу "Музыкалити" закончилось скандалом, который не оставил равнодушными и других звезд шоу-бизнеса. Высказать свое мнение о произошедшем решила и Рита Дакота.
Певица проанализировала поведение своих коллег и заявила, что первой нападать стала Лариса Долина. По мнению Дакоты, она проявила излишнюю жесткость, хотя ей следовало бы быть терпимее и гуманнее к младшей коллеге. При этом Рита признала, что местами нападения Долиной были "по делу", однако все равно все вместе оказалось "перебором".
Знаменитость поддержала юную звезду TikTok, отметив, что есть в ней "что-то залипательное" для молодежи. Это подтверждает и наличие у Карнавал 14 миллионов подписчиков, которые пришли в ее блог не просто так. Дакота признала, что Валя Карнавал в чем-то талантлива, однако ей тоже не стоило разговаривать со старшей коллегой в таком ключе – об этом сообщил журнал "StarHit".
Напомним, что вышеупомянутое ютуб-шоу "Музыкалити" вышло несколько дней назад и вызвало большой резонанс в обществе. Лариса Долина оказалась возмущена незнанием Карнавал творчества популярных артистов и посоветовала ей пойти поучиться или петь дома на кухне, так как певец – это профессия, которая не терпит дилетантов. Ведущий шоу Максим Галкин попытался урезонить своих гостей, однако даже за пределами эфира скандал продолжил набирать обороты. Не осталась безучастной и Рита Дакота.
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