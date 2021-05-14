57-летняя Азиза собралась рожать от молодого избранника

Певица Азиза на седьмом небе от счастья: вскоре она станет женой своего итальянского ухажера.

Артистка рассказала, что 40-летний Александро Лортэ познакомился с ней, записавшись в онлайн-школу певицы Азизы. Мужчина хотел обучаться вокалу.

Вскоре у звезды с бизнесменом вспыхнули чувства и разгорелся роман. Недавно 40-летний Александро сделал знаменитости заветное предложение, и она согласилась стать его женой. Певица Азиза решила сыграть свадьбу летом. На торжество пара потратит 15 миллионов рублей.

Жить будущие супруги собираются на две страны. Артистка призналась, что счастлива, но посетовала, что не познакомилась с Александро лет на десять раньше. Азиза мечтает родить от Лортэ ребенка, взяв яйцеклетку у своих молодых родственниц. А если не получится – не исключает, что они с избранником возьмут малыша из дома малютки.

Александро Лортэ родился в России, но в Италии живет уже давно. Там они с братом владеют рыбным рестораном. Возлюбленный звезды – творческий человек. Он пишет стихи и музыку. К слову, Лортэ – псевдоним, который придумала мужчине Азиза. Его реальная фамилия - Соколов. Ухажер певицы признался, что хотел бы от знаменитости дочь.