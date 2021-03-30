"Мы будем вместе": бывший жених о намерениях вмешаться в новые отношения Азизы

Звездный стоматолог Давид Григорян сообщил, что собирается вернуться к артистке. В прошлом году у них были отношения, которые должны были перерасти в нечто большее, но в последний момент Азиза покинула его. Тогда причиной резкого решения исполнительницы неожиданно для всех стали слова Ксении Бородиной.
Ведущая рассказала, что возлюбленный дивы активно флиртует с участницами популярной телестройки. Эмоциональная Азиза не смогла пережить такое и ушла от избранника за несколько дней до планируемого торжества.
Казалось бы, все закончилось. Азиза счастлива с другим и дает интервью на эту тему, они помолвлены и готовятся стать мужем и женой. Однако Давид не готов отступить просто так. Он утверждает, что все еще испытывает сильные чувства к звезде и намерен помешать ей совершить ошибку. "Мы еще будем вместе", – уверенно подчеркнул Григорян.
По мнению звездного стоматолога, променять его на итальянского избранника просто невозможно, а он, ко всему прочему, еще и любит артистку так, как никого не любил. "Она – уникальная женщина", – считает экс-возлюбленный Азизы. Давид уверен, что вскоре певица и сама поймет, что с ним ей будет лучше. Он сообщил, что сейчас тщательно продумывает дальнейший план действий.
Популярные темы форума
Возлюбим нашего Господа Иисуса Христа.
папа я люблю тебя
Подруга встречаемся с женатым
настал тот момент, когда меня назвали женщиной
«Сильная любовь»
Разлюбил
Я таких вкусных сосисек не ела никогда
Мне всю жизнь запрещали
лицемеры
Как отписаться?