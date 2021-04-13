Конец холостяцкой жизни: Азиза приняла судьбоносное решение прямо на концерте

Несколько месяцев назад 56-летняя исполнительница получила предложение о замужестве от своего итальянского поклонника прямо в студии популярного телешоу. В свой 57-ой день рождения певица Азиза собрала зрителей на сольном концерте, среди присутствующих был и тот самый горячий итальянец Алессандро, который не смог больше ждать ответа избранницы и еще раз повторил свое предложение.
Счастливая Азиза в ответ заявила, что пора заканчивать с холостяцкой жизнью и приняла предложение влюбленного мужчины. Пара отметила помолвку прямо на сцене, выпив на брудершафт шампанское. После Алессандро спел для своей возлюбленной и ее поклонников и продемонстрировал при этом прекрасные вокальные данные.
Сама Азиза, обратившись к публике, сообщила, что она очень счастлива. В свой праздник женщина получила множество поздравлений. Звезде подарили деньги, драгоценности, а также великолепное платье, расшитое стразами Сваровски, стоимость которого оценивается в 200 тысяч рублей – об этом рассказал "Собеседник".
Исполнительница поблагодарила поклонников, приехавших ради нее из разных уголков страны, и решила порадовать их угощением. В конце на сцену вывезли три праздничных торта, которые певица Азиза поделила между своими зрителями.
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