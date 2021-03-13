Устроившая истерику на шоу "Маска" Азиза сделала душераздирающее признание

Новый сезон шоу "Маска", несмотря на недавний старт, уже успел заявить о себе несколькими скандалами. В одном из выпусков певица Азиза, выступавшая в костюме Пингвина, устроила истерику после того, как ее выгнали с проекта.

После того, как артистку решили исключить из проекта, она повела себя довольно странным образом. Знаменитость одарила членов жюри гнетущим взглядом и покинула сцену в истерике. Певица так расстроилась проигрышу, что даже не исполнила финальной песни. Судьи, да и зрители были были шокированы поступком Азизы.

Наконец, артистка прервала молчание и попыталась объяснить свое странное поведение. В личном блоге звезда рассказала, что для нее костюм Пингвина был неким символом, и она специально попросила организаторов добавить к нему яйцо – как "символ Жизни, символ новой зарождающейся Души".

Когда Азизу вывели из участия в шоу "Маска", она пришла в свою гримерную, посмотрелась в зеркало и увидела перед собой грустную нелетающую птицу, крепко прижимающую свою мечту к груди. "Из глубины сознания, подсознания и надсознания вырвалась наружу глубоко запрятанная боль, понятная только мне одной (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась артистка.

Звезда отметила, что позднее ей позвонил Филипп Киркоров и извинился за то, что был нетактичен во время съемок. Также Азиза попросила прощения у всех, кому невольно испортила настроение своей острой реакцией на проигрыш в шоу "Маска".