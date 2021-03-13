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Устроившая истерику на шоу "Маска" Азиза сделала душераздирающее признание

Устроившая истерику на шоу "Маска" Азиза сделала душераздирающее признание

Новый сезон шоу "Маска", несмотря на недавний старт, уже успел заявить о себе несколькими скандалами. В одном из выпусков певица Азиза, выступавшая в костюме Пингвина, устроила истерику после того, как ее выгнали с проекта.
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После того, как артистку решили исключить из проекта, она повела себя довольно странным образом. Знаменитость одарила членов жюри гнетущим взглядом и покинула сцену в истерике. Певица так расстроилась проигрышу, что даже не исполнила финальной песни. Судьи, да и зрители были были шокированы поступком Азизы.

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Наконец, артистка прервала молчание и попыталась объяснить свое странное поведение. В личном блоге звезда рассказала, что для нее костюм Пингвина был неким символом, и она специально попросила организаторов добавить к нему яйцо – как "символ Жизни, символ новой зарождающейся Души".

Когда Азизу вывели из участия в шоу "Маска", она пришла в свою гримерную, посмотрелась в зеркало и увидела перед собой грустную нелетающую птицу, крепко прижимающую свою мечту к груди. "Из глубины сознания, подсознания и надсознания вырвалась наружу глубоко запрятанная боль, понятная только мне одной (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – призналась артистка.

Звезда отметила, что позднее ей позвонил Филипп Киркоров и извинился за то, что был нетактичен во время съемок. Также Азиза попросила прощения у всех, кому невольно испортила настроение своей острой реакцией на проигрыш в шоу "Маска".

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Азиза. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 марта 2021, 11:57 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

56-летняя Азиза побила Кожевникову на красной дорожке

комментарии

Ответить:

Гость658163
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Гость650381
Тварь поганая, сгинь, чтобы тебя не видели. Мы тебя проклинаем за Игоря Талькова
Ужас 😨
Гость646418
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Старухи с перекроенными моськами захламили сцену! И эта <цензура> туда же, угробила Талькова, отсиделась и опять выперлась, уродина!
Гость650381
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Тварь поганая, сгинь, чтобы тебя не видели. Мы тебя проклинаем за Игоря Талькова
Гость658104
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Люди, что же вы такие злые?
Гость640490
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Азиза, ты платишь за все, ты была шл...й
Гость655946
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Старая и страшная.
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