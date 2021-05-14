"Любит и ждет": жаждущая воссоединения Федосеева-Шукшина простила Алибасова

Актриса уже долгое время не видела своего мужа. Адвокат рассказала, как она переживает разлуку.

Оказалось, что происходящее дается Лидии Федосеевой-Шукшиной крайне непросто. Юлия Вербицкая-Линник убеждена, что подопечная страдает, но, несмотря ни на что, паре удалось сохранить прекрасные отношения. Сейчас о Лидии Николаевне активно заботится ее наследница.

Состояние Бари Алибасова вызывает опасения у юриста. Все дело в том, что его сын занят развитием бизнеса и другими делами, а потому ему может не хватать времени на отца. "Выглядит он изможденным", – призналась она. Вдобавок ко всему, пандемия наложила свой отпечаток на ситуацию. Супруги пока не могут позволить себе увидеться.

Однако, по словам адвоката, Лидия Федосеева-Шукшина "любит и ждет" Бари Каримовича всегда. Она простила его за все и готова принять. Супруга мечтает поскорее увидеть Алибасова, молиться за него.

По мнению Юлии Вербицкой-Линник, возлюбленные скоро снова будут вместе. Она заявила, что двери дома Лидии Николаевны всегда открыты для него, а она отличная хозяйка. Даже если Бари Алибасову будет негде жить вместе с женой, он может переехать к ней. Федосеева-Шукшина готова взять на себя все бытовые вопросы и "выходить" звезду.

