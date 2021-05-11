"Хочу быстрее вернуться": больной Алибасов заявил о принудительном заточении

Продюсер пожаловался в шоу "Прямой эфир" Андрея Малахова. Он объяснил, почему до сих пор остается в чужом для себя городе.
Бари Алибасов находится в Калининграде с зимы. Туда его перевез наследник, аргументировав свое решением тем, что звездному отцу надо пройти реабилитацию.
Сын шоумена поселил Бари Алибасова у себя дома, нанял сиделку. Более того, мужчина позвал свою мать, экс-супругу продюсера Елену Уронич, чтобы та тоже присматривала за ним.
Бари Алибасов-младший рассказывал, что у родителя прекрасный уход. Он уверял, что шоумен поправляется и его сломанная нога практически зажила. Теперь же выяснилось, что продюсер хочет поскорее покинуть дом сына, поскольку ему не нравится то, что происходит.
Создатель группы "На-На" поведал, что сидит совсем один, и ему очень скучно. Бари Алибасов признался, что тоскует по Москве и работе. "Хочу быстрее вернуться", – сказал он. По словам шоумена, сын забрал у него паспорт и не отдает. Он пожаловался, что находится в заточении.
Откровения Бари Алибасова встревожили его родных и поклонников. С Так, сестра продюсера давно утверждает, что совсем не доверяет его сыну. Более того, женщина полагает, что наследник постепенно "убивает" звезду. Переживает за 73-летнего шоумена и его жена Лидия
Федосеева-Шукшина.
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