Перестала чувствовать руки и ноги: вскрылись шокирующие данные о состоянии Водонаевой

Алена Водонаева, госпитализированная с микроинсультом, рассказала о своем состоянии и условиях пребывания.

Телеведущую уже перевели из реанимации в общую палату. Теперь она может внятно рассказать о том, что с ней случилось. Женщина многого не помнит, поэтому вынуждена опираться на рассказы мамы, которая была с ней рядом. Алена Водонавева призналась, что совсем не чувствовала рук и ног, только покалывания, а ощутила свои конечности уже в реанимации.

До этого, когда звезде стало плохо, она усиленно махала руками, что-то сигнализировала, но так и не смогла ничего сказать. Привести в чувства женщину смогли только врачи скорой помощи, которые сразу вкололи в вену пациентке какой-то препарат.

Сегодня Водонаева говорит уже вполне четко и даже пообещала обеспокоенным поклонникам, что скоро вновь вернется к выпускам шоу на "Ютуб". Женщина лежит в палате с двумя другими пациентами. В своем микроблоге в "Инстаграм" больная показала, как ее кормят: на обед ей досталось картофельное с консервированным горошком, а также хлеб с чаем. Судя по всему, знаменитость не слишком довольна условиями. Она рассказала, что медсестра доставала ей катетер из вены, не надев при этом перчатки. На фоне бушующего коронавируса это показалось звезде ужасным.

Алена Водонаева призналась, что очень давно не попадала в больницу и сейчас ей очень страшно "быть не в ресурсе".