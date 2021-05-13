И захочешь – не уснешь: Собчак напугала народ жутким селфи

Ксения Анатольевна определенно не из тех людей, которые избегают провокационных тем. Журналистка не стесняется говорить и показывать то, что вызовет любую реакцию у ее фолловеров. Публикуя собственные фото, звезда не боится показаться некрасивой или смешной и подвергнуться критике своей аудитории. Очередным из таких снимков стало жуткое селфи, которое Ксения Собчак разместила в своем микроблоге.
На фото, очевидно, сделанном в потемках, женщина лежит в одеяле и смотрит в камеру страшными глазами с темными очертаниями вокруг. Снимок напугал некоторых фолловеров знаменитости. Кто-то из них даже заметил, что заснуть после такого фото будет сложно – об этом рассказал портал Wday.ru.
Несколькими днями ранее журналистка спровоцировала публику иным способом. Она опубликовала фото с репетиции Парада Победы и высказала свое мнение о таком способе празднования 9 мая. Женщина считает странным мероприятием демонстрацию оружия в день памяти и скорби. В пример она привела израильскую традицию, согласно которой евреи в полной тишине отдают дань памяти своим соотечественникам, погибшим в войне.
В ответ на такое мнение телеведущая получила множество критики. Коллега журналистки Владимир Соловьев просто вознегодовал на то, что Ксения Собчак вообще отправилась на репетицию парада.
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