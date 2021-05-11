Раскритиковавшей парад Победы Собчак дали под дых: Недостойное создание

Накануне звезда негативно высказалась по поводу традиций, которые сложились на постсоветском пространстве в День победы. По мнению телеведущей, России пора отказаться от демонстрации военной техники. Артистка уверена, что в этот день лучше всего скорбеть, а не показывать всеми миру новое смертоносное оружие.
В пример Ксения Собчак привела Израиль. По ее словам, в этой стране ежегодно отмечают День Катастрофы, во время которого ровно в 10 утра включаются сирены, и города останавливаются. Жители выходят на улицу и несколько минут стоят молча.
Владимир Соловьев в эфире своего ютуб-канала раскритиковал Ксению Собчак за подобное предложение. Журналист отметил, что, несмотря на осуждение парада Победы, артистка все же отправилась на его репетицию. "Зачем же ты, создание недостойное, пошла? Хайпануть?" – возмутился телеведущий.
Он заявил, что звезда просто пользуется своим высоким положением и паразитирует на памяти своего отца, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Также Владимир Соловьев напомнил коллеге, что в Израиле 9 Мая является таким же праздником, как и в России, а День Катастрофы отмечается отдельно.
Напомним, что после заявления Ксении Собчак в Сети появились слухи о ее втором гражданстве – якобы артистка имеет израильский паспорт. Впрочем, эту информацию звезда опровергла, потребовав извинений.
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