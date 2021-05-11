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Шоу-бизнес
Раскритиковавшей парад Победы Собчак дали под дых: Недостойное создание

Раскритиковавшей парад Победы Собчак дали под дых: Недостойное создание

Ксении Собчак досталось по первое число за критику парада Победы.
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Накануне звезда негативно высказалась по поводу традиций, которые сложились на постсоветском пространстве в День победы. По мнению телеведущей, России пора отказаться от демонстрации военной техники. Артистка уверена, что в этот день лучше всего скорбеть, а не показывать всеми миру новое смертоносное оружие.

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 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

В пример Ксения Собчак привела Израиль. По ее словам, в этой стране ежегодно отмечают День Катастрофы, во время которого ровно в 10 утра включаются сирены, и города останавливаются. Жители выходят на улицу и несколько минут стоят молча.

Владимир Соловьев в эфире своего ютуб-канала раскритиковал Ксению Собчак за подобное предложение. Журналист отметил, что, несмотря на осуждение парада Победы, артистка все же отправилась на его репетицию. "Зачем же ты, создание недостойное, пошла? Хайпануть?" – возмутился телеведущий.

Он заявил, что звезда просто пользуется своим высоким положением и паразитирует на памяти своего отца, мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Также Владимир Соловьев напомнил коллеге, что в Израиле 9 Мая является таким же праздником, как и в России, а День Катастрофы отмечается отдельно.

Напомним, что после заявления Ксении Собчак в Сети появились слухи о ее втором гражданстве – якобы артистка имеет израильский паспорт. Впрочем, эту информацию звезда опровергла, потребовав извинений.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Anton Belitsky / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 11 мая 2021, 16:16 Источник: Соловьев LIVE ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Василий
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Дура!
Сергей.
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Этой побрехушке ли бы чего ляпнуть,не думая.
1

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