"Советую извиниться": Собчак взбесилась из-за лжи

Ксения Собчак отреагировала на слухи о втором гражданстве.

Недавно Ксения Собчак напомнила об интересной традиции, которую соблюдают каждый год в Израиле в День памяти Катастрофы и героизма. В 10 часов утра в стране звучит сирена и города останавливаются, люди выходят на улицу и несколько минут стоят молча. Телеведущая считает, что подобной традицией можно заметить парад Победы в России.

После того, как Ксения выступила с предложением, в Сети появились слухи о втором гражданстве журналистки. Автор телеграм-канала "Героиня Татлера" заявил, что Собчак имеет паспорт Израиля. Интернет-пользователи начали недоумевать, почему телеведущая, имея израильское гражданство, принимала участие в президентских выборах в 2018 году.

Собчак решила прокомментировать появившуюся в интернете информацию. Журналистка заявила, что у нее никогда не было и нет другого паспорта, кроме российского. Ксения назвала себя патриотом. "Это моя страна! <...> Советую извиниться и не распространять ложь", – крайне раздраженно обратилась она к автору телеграм-канала "Героиня Татлера".

Напомним, ранее "Дни.ру" писали о реакции Ксения Собчак на трагедию, которая произошла утром 11 мая в казанской школе. Телеведущая не смогла сдержать эмоций из-за случившегося.