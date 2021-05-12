Собчак цинично унизила пожилого гея-иностранца

Ксения Собчак отдыхает в Мексике. Там журналистка жестоко пошутила над американцем.

В путешествие телеведущая отправилась без мужа – режиссера Константина Богомолова. Судя по всему, у звезды в отпуске боевое настроение. Так, она поделилась казусным случаем, произошедшем в Мексике между ней и местным жителем.

Ксения Собчак пристала к пожилому мужчине. Хозяин фазенды, в дискуссию с которым вступила теледива, откровенно признался ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Преклонного возраста хиппи поведал ведущей, что переехал в Мексику со своим супругом как в страну свободы. Это было, когда США правил Джордж Буш.

В доме у американца Ксения Собчак заметила рисунки, на которых президент Соединенных Штатов облачен в женское платье. Она спросила у хозяина, почему политик так наряжен. На это мужчина ответил, что таким образом его муж высмеял Буша.

Тогда Ксения Собчак унизила американца, зло пошутив над ним. Она напала на ничего не подозревавшего хозяина с вопросами типа: разве быть женщиной стыдно и смешно? Бедный старичок стал оправдываться и не имею в виду ничего оскорбительного. Эту историю журналистка посчитала забавной и достойной того, чтобы обнародовать подробности в своем микроблоге.

К слову, Ксения Собчак довольно часто становится фигуранткой скандалов из-за своего длинного языка. Так, ранее звезду раскритиковали за ее позицию относительно Дня Победы.