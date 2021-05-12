Звезды Голливуда Новости о Заворотнюк Королевская семья Британии

Топ новостей недели

Народ в ужасе от преображения детей Киркорова: Как мерзко видеть такое
Лысая? С Валерии сорвали парик
"Как же похожи": Дубцова шокировала снимком с любимой женщиной
"Какие глазки у малышки!": Стало известно о пополнении в семье Боярской
партнеры
Среда
12 мая
Лента новостей
20:25
Собчак цинично унизила пожилого гея-иностранца
20:14
"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
20:13
На пляжах Сочи нашли ядовитый сорняк
19:52
Полуживой Алибасов занялся производством видео для взрослых: Смотрит, как совокупляются
19:46
Хилькевич раскрыла секрет ношения носка в нижнем белье
19:42
"Две планеты": 43-летняя Чехова распахнула декольте
19:28
Пригожин в ужасе от паразитирующих на казанской трагедии звезд: Кощунство
19:21
Космический аппарат с ценным грузом приближается к Земле
19:06
В Израиле сообщили об обстреле российской установкой
18:51
"Продержалась месяцев восемь": Мельникова из "Папиных дочек" сообщила о срыве
18:49
Над Черным морем перехватил три французских самолета
18:43
Плющенко публично осрамили за "показуху": Это уже клиника
18:35
"Не бойтесь": певица Манижа дала совет подросткам на фоне трагедии в Казани
18:32
В Раде назвали главное препятствие для вступления Украины в НАТО
18:11
Располневшая розовощекая Пугачева всполошила народ: Не узнать
18:10
В Кузбассе поезд разрезал старушку надвое на глазах очевидцев
18:03
"Стало последней каплей": Никита Панфилов объяснил свой внезапный уход
18:00
В подмосковном автосервисе нашли нарколабораторию
17:51
"Мразота": Лера Кудрявцева готова лично расправиться с убийцей детей в Казани
17:43
Врачи спасают цинично добитую буйной дочкой Кравец
17:43
Под Москвой поймали похитившего миллион рублей таксиста
17:33
Показавшую округлившийся живот Варнаву застали с возлюбленным на премьере фильма
17:31
Дети вынудили Киркорова от многого отказаться: Не могу выражаться
17:20
А как же муж? Улыбающуюся Ивлееву сняли с телкой
17:14
"Незабываемый опыт": Данила Козловский объявил о завершении эпохи
17:03
"Ад пуст, все бесы здесь": мать Тимати всполошила народ снимками внуков
17:00
В Карелии с рельсов сошел поезд
16:56
"Я прошу о помощи, он делегирует": сын Валерии спихнул ребенка на чужого человека
16:31
Известный актер оставил душераздирающее послание перед смертью от коронавируса
16:29
Голливудский актер резвится с красоткой на островах после обвинений в насилии
16:17
Звезда "Игры престолов" и известный певец привились от коронавируса и пытаются завести второго ребенка
16:13
Любовник Волочковой оказался "разведенкой с прицепом"
16:07
Черную от горя вдову держали под руки у гроба умершего от ковида Качана
16:01
Обращение Зеленского к Путину оценили: Много агрессии и подавлений
15:52
"Чудовищное событие": Иван Ургант отказался от шуток после трагедии в Казани
15:37
Умерла актриса из сериала "Возвращение Мухтара"
15:32
Джиган лишился важного из-за попадания в больницу
15:32
Неузнаваемая без макияжа Алферова разревелась у гроба Качана
15:23
Киркоров убил откровением о женихе своей девятилетней дочери
15:14
"Не волнует, что трагедия в Казани": оголившуюся в день траура Волочкову закидали камнями
15:12
"Твой Колька": Цискаридзе признался Кабаевой в любви
14:52
Пьяный россиянин надел на младенца пакет и выбросил его из окна: ребенок погиб
14:44
Галибин на похоронах близкого друга вспомнил матерные частушки
14:44
В Госдуме предложили полностью закрыть границы России
14:43
Декрет Лукашенко является очевидным признанием банкротства белорусского государства – журналист Кузнецов
14:42
Шокированный Прилучный с горечью высказался о большой трагедии
14:41
"Совсем с ума сошел": Шепелев рассказал о поцелуе с темнокожей супермоделью
14:38
"Перепой налицо": россияне вывели на чистую воду загрустившую Волочкову
14:36
"Угрожали облить кислотой": Юлия Самойлова об ужасах из-за Евровидения
14:31
Впереди ждет страшное: известный астролог предсказал россиянам боль и страдания в мае
загрузить ещё

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую
Лживую Макееву и ее женатого работягу любовника вывели на чистую воду
Превратилась в старушку: в трясущейся горбунье не сразу узнали 64-летнюю красавицу Казарновскую
"Благодарят": Проклова нашла мощную поддержку после секс-скандала
"Замазали носик и теперь мерещится": Киркоров откровенно о наркотиках на своей вечеринке
Поргина раскрыла гонорар Прокловой за откровение о домогательствах
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Шоу-бизнес
Собчак цинично унизила пожилого гея-иностранца

Собчак цинично унизила пожилого гея-иностранца

Ксения Собчак отдыхает в Мексике. Там журналистка жестоко пошутила над американцем.
прочитано 239 раз

В путешествие телеведущая отправилась без мужа – режиссера Константина Богомолова. Судя по всему, у звезды в отпуске боевое настроение. Так, она поделилась казусным случаем, произошедшем в Мексике между ней и местным жителем.

ПО ТЕМЕ

Раскритиковавшей парад Победы Собчак дали под дых: Недостойное создание

"Советую извиниться": Собчак взбесилась из-за лжи

 Ксения Анатольевна Собчак

Ксения Анатольевна Собчак теле- и радиоведущая, блогер, политик

Ксения Собчак пристала к пожилому мужчине. Хозяин фазенды, в дискуссию с которым вступила теледива, откровенно признался ей в своей нетрадиционной сексуальной ориентации. Преклонного возраста хиппи поведал ведущей, что переехал в Мексику со своим супругом как в страну свободы. Это было, когда США правил Джордж Буш.

В доме у американца Ксения Собчак заметила рисунки, на которых президент Соединенных Штатов облачен в женское платье. Она спросила у хозяина, почему политик так наряжен. На это мужчина ответил, что таким образом его муж высмеял Буша.

Тогда Ксения Собчак унизила американца, зло пошутив над ним. Она напала на ничего не подозревавшего хозяина с вопросами типа: разве быть женщиной стыдно и смешно? Бедный старичок стал оправдываться и не имею в виду ничего оскорбительного. Эту историю журналистка посчитала забавной и достойной того, чтобы обнародовать подробности в своем микроблоге.

К слову, Ксения Собчак довольно часто становится фигуранткой скандалов из-за своего длинного языка. Так, ранее звезду раскритиковали за ее позицию относительно Дня Победы.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ИНСТАГРАМЕ" – ПОДАРКИ И ЭКСКЛЮЗИВЫ

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 20:25 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Собчак появилась с Богомоловым после слухов о разводе

комментарии

Ответить:

Гость731848
Пожаловаться Ответить
Идиотизм передался Собчак с генетикой дурищи Нарусовой.
1

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Любовник Волочковой оказался "разведенкой с прицепом"

Вскрылись подробности прошлого таинственного Олега
Шоу-бизнес

Пригожин в ужасе от паразитирующих на казанской трагедии звезд: Кощунство

Продюсер негодует
Шоу-бизнес

Располневшая розовощекая Пугачева всполошила народ: Не узнать

Артистка поразила фанатов
Шоу-бизнес

"Я прошу о помощи, он делегирует": сын Валерии спихнул ребенка на чужого человека

Арсений Шульгин не утруждается бытом

Гороскоп

"Караул!": обнародован шокирующий гороскоп от Василисы Володиной на май
Гороскоп на неделю с 10 по 16 мая 2021 года
Гороскоп на неделю с 3 по 9 мая 2021 года
Гороскоп на май 2021 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Дзюба восхитил главного тренера "Зенита"

Регионы

© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+