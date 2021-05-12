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Шоу-бизнес
"Недолюбленная в детстве": психолог рассказал о болезни Ольги Бузовой

"Недолюбленная в детстве": психолог рассказал о болезни Ольги Бузовой

Благодаря истории с болезнью, Ольга Бузова заставила всю страну обсуждать ее состояние. Оценил поведение звезды и психолог.
прочитано 970 раз

Еще 5 мая поющая телеведущая перенесла экстренную операцию. Тогда звезда пропала с радаров поклонников и заставила их поволноваться. Однако уже через пару дней Ольга Бузова вновь вернулась в соцсети и стала активно записывать видео в заплаканном состоянии.

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 Ольга Игоревна Бузова

Ольга Игоревна Бузова певица, ведущая

Далеко не все фанаты поверили в то, что звезде действительно очень плохо. Многие посчитали болезнь исполнительницы инсценировкой, к тому же, Ольга так и не рассказала, какую именно операцию она перенесла. Споры о состоянии здоровья Бузовой не утихают до сих пор.

Клинический психолог Юлия Баранова попробовала объяснить неоднозначное поведение звезды. Специалист считает, что экс-ведущая "Дома-2" любит выглядеть жертвой. Манипулируя своей слабостью, женщина привлекает к себе внимание. Так ведут себя люди, которые получили в детстве мало любви и остро нуждаются в ней, уже став взрослыми. В комментарии "Собеседнику" психолог добавила:

"Ей недостаточно просто фанатов, она хочет от них ещё и любовь в виде жалости".

Напомним, что пару дней назад певицу уже выписали из больницы, сейчас она долечивается дома. При этом на свежих видео в "Инстаграм" Ольга Бузова уже выглядит вполне здоровой и счастливой, что вновь порождает многочисленные сомнения поклонников относительно недавней болезни.

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Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press/ www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 08:37 Источник: Собеседник ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Любите меня: Бузова отдалась толпе пьяных возбужденных геев без защиты

комментарии

Ответить:

Гость727311
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НЕУЖЕЛИ НЕТ БОЛЬШЕ ТЕМ???!!! Зачем о такой, не заслуживающей внимания читателей и места в прессе, ерунда вообще писать???!!! Это, просто, оскорбительно. Подумываю отписаться от сайта, противно становится.
Гость713477
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Бузова по тебе скучает психбольница,тебя ждёт палата номер 13.
Гость728018
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Если человек глуп, то это навсегда...
Гость721599
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Бузова заигралась!...Одни понты и пиар!..Оля,прекрати дурью маятся!! На носу сороковник,а у тебя ни котенка,ни ребенка!..Лечись!!.....Раздражаешь своими слезами и скорьбью!! Ужас!
гость
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Надо бузовой лечить психику , у неё мозги поехали, от "успеха", что ей покупают ,сама она во всем НОЛЬ, ,а ещё надо ей поменьше врать,разыгрывать трагедию,которой нет,все пиар ,показуха Про детские годы она ,на шоу Галкина ,восхищалась родителями ,что возили её заграницу ,она много увидела ,такого то , в те времена, ни у кого не было Поэтому занимались с ней родители,а что убежала из дома к мужику в 17 лет ,это её уже тогда, развратное поведение Ведь после ,как пожила с ним ,не домой вернулась,а пошла в притон ,зарабатывать, а там Д2 это тоже самое Можно всю пошлятину посмотреть ,в д2
Гость725798
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Когда уже начнуть в инете цензурить всякий шлак... как же много <цензура>, в виде бузовой здесь пиарится!!! Тошнит нереально.... раздражает. В жизни столько прекрасных тем, о которых можно и нужно писать, освещать проблемы населения, детей, ветеранов... зачем загаживать пространство таким биомусором?
88
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Оля психически больна, ей нужна помощь , а не осуждение.
Вiдимо от покупной славы крыша слетела (((
Гость734092
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Не знает уже как пиариться. Бездарь. Хамка. Наглая. Кто ж такую полюбит не за деньги? Кому она нужна?
Гость734089
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Болезнь ее называется наглость,вседозволенность и тупость. Тонкая нервная организация - это не для неё. Взрослая женщина с мишкой и слезами вызывает только раздражение.
1

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