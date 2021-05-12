"Недолюбленная в детстве": психолог рассказал о болезни Ольги Бузовой

Благодаря истории с болезнью, Ольга Бузова заставила всю страну обсуждать ее состояние. Оценил поведение звезды и психолог.

Еще 5 мая поющая телеведущая перенесла экстренную операцию. Тогда звезда пропала с радаров поклонников и заставила их поволноваться. Однако уже через пару дней Ольга Бузова вновь вернулась в соцсети и стала активно записывать видео в заплаканном состоянии.

Далеко не все фанаты поверили в то, что звезде действительно очень плохо. Многие посчитали болезнь исполнительницы инсценировкой, к тому же, Ольга так и не рассказала, какую именно операцию она перенесла. Споры о состоянии здоровья Бузовой не утихают до сих пор.

Клинический психолог Юлия Баранова попробовала объяснить неоднозначное поведение звезды. Специалист считает, что экс-ведущая "Дома-2" любит выглядеть жертвой. Манипулируя своей слабостью, женщина привлекает к себе внимание. Так ведут себя люди, которые получили в детстве мало любви и остро нуждаются в ней, уже став взрослыми. В комментарии "Собеседнику" психолог добавила:

"Ей недостаточно просто фанатов, она хочет от них ещё и любовь в виде жалости".

Напомним, что пару дней назад певицу уже выписали из больницы, сейчас она долечивается дома. При этом на свежих видео в "Инстаграм" Ольга Бузова уже выглядит вполне здоровой и счастливой, что вновь порождает многочисленные сомнения поклонников относительно недавней болезни.