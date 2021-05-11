"После меня трудно найти кого-то лучше": Аршавин унизил Барановскую

Футболист в шоу "50 вопросов" с Кареном Адамяном на видеосервисе Premier самоуверенно заявил, что после него женщинам "трудно найти кого-то лучше". При этом он иронично поинтересовался, есть ли у телеведущей сейчас постоянный мужчина. И тут же ответил сам себе, что "нет".
Андрей Аршавин добавил, что с проблемами в поиске возлюбленного столкнется и его другая экс-избранница – журналистка Алиса Казьмина. Отметим, что ее в последние месяцы преследует злой рок. У бывшей модели серьезные проблемы со здоровьем. Лицо бывшей пассии спортсмена изуродовано из-за тяжелого аутоиммунного заболевания.
Также Андрей Аршавин обвинил Юлию Барановскую в том, что не общается со своими тремя детьми от нее. Игрок заявил, что готов для наследников все от него зависящее.
По словам футболиста, именно теледива не давала ему видеться с сыновьями Артемом и Арсением и дочерью Яной. Он добавил, что когда Юлии Барановской стало выгодно, она начала отдавать отпрысков на встречи с отцом, но при другой женщине.
Спортсмен заверил, что в настоящий момент отношения с детьми у него восстановлены. Он вспомнил, что недавно даже обнялся с телеведущей на дне рождения дочки.
Напомним, Андрей Аршавин и Юлия Барановская были вместе девять лет. Затем футболист сыграл свадьбу с Алисой Казьминой. У пары на свет появилась дочь Есения. Но их брак просуществовал всего три года.
Популярные темы форума
Имеющий уши, да услышит
А вы знали что нашу землю все метеориты, особенно плохие хотят уничтожить?
Хочу снять дворец, одеть одежду горничной
Проблема з.а.в.и.с.и.м.о.с.т.ь
Хочу отдохнуть на юге! 😼
Котейка ищет новую хозяйку
ОДИН РАЗ .... ВАШ У.Э.Ф.
Я в восторге, заяц это Тимурр мур
Если паразиты норма, то только по желанию самого человека их завести
Не известно, факты о бурение скважин на воду в Тюмени