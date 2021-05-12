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Шоу-бизнес
"Из-за изменений в лице": Аршавин поставил крест на тяжелобольной экс-супруге

"Из-за изменений в лице": Аршавин поставил крест на тяжелобольной экс-супруге

Конфликт между семьей футболиста и Алисой Казьминой продолжается уже долгое время. Теперь он прервал молчание.
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По мнению Андрея Аршавина, все оскорбления со стороны бывших жен не имеют оснований, так как ни одна из них так и не вышла замуж после него. Он заявил, что экс-избранницы просто не смогли найти мужчину, который был бы лучше него. При этом спортсмен утверждает, что изначально в Алису он был сильно влюблен.

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 Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Футболист рассказал, что до этого не испытывал таких чувств. Однако он разочаровался. Андрей уверяет, что Алиса Казьмина обманывала его. По словам звезды, бывшая возлюбленная забрала у него миллион евро и отказывается возвращать деньги. Также она не намерена выселяться от дома, который они построили вместе.

Никакого светлого будущего для экс-избранниц он не видит. Андрей Аршавин убежден, что Юлия Барановская не нашла достойную замену ему, и этого не предвидится. Что касается Алисы Казьминой, то тут футболист был очень резок. Он подчеркнул, что женщина вряд ли найдет новую любовь "из-за изменений в лице". Цитата тут же разлетелась в Сети и вызвала волну негодования в адрес спортсмена.

Напомним, бывшая жена спортсмена сейчас борется с тяжелым недугом. Аутоиммунное заболевание полностью изменило красивое лицо женщины. Сейчас она набирается сил и восстанавливается после перенесенных лечебных процедур. Сдаваться экс-возлюбленная футболиста не намерена.

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Фото: Zamir Usmanov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 08:44 Источник: PREMIER ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Аршавин променял жену на сексуальную модель

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