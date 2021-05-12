"Из-за изменений в лице": Аршавин поставил крест на тяжелобольной экс-супруге

Конфликт между семьей футболиста и Алисой Казьминой продолжается уже долгое время. Теперь он прервал молчание.

По мнению Андрея Аршавина, все оскорбления со стороны бывших жен не имеют оснований, так как ни одна из них так и не вышла замуж после него. Он заявил, что экс-избранницы просто не смогли найти мужчину, который был бы лучше него. При этом спортсмен утверждает, что изначально в Алису он был сильно влюблен.

Футболист рассказал, что до этого не испытывал таких чувств. Однако он разочаровался. Андрей уверяет, что Алиса Казьмина обманывала его. По словам звезды, бывшая возлюбленная забрала у него миллион евро и отказывается возвращать деньги. Также она не намерена выселяться от дома, который они построили вместе.

Никакого светлого будущего для экс-избранниц он не видит. Андрей Аршавин убежден, что Юлия Барановская не нашла достойную замену ему, и этого не предвидится. Что касается Алисы Казьминой, то тут футболист был очень резок. Он подчеркнул, что женщина вряд ли найдет новую любовь "из-за изменений в лице". Цитата тут же разлетелась в Сети и вызвала волну негодования в адрес спортсмена.

Напомним, бывшая жена спортсмена сейчас борется с тяжелым недугом. Аутоиммунное заболевание полностью изменило красивое лицо женщины. Сейчас она набирается сил и восстанавливается после перенесенных лечебных процедур. Сдаваться экс-возлюбленная футболиста не намерена.

