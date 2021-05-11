"Морщины убрал, живот втянул": раскрыт секрет молодости Кудрявцевой

Ведущая активно ведет свой популярный блог. Теперь она заговорила о личном.

На странице Леры Кудрявцевой в "Инстаграм" появилось красивое фото с отдыха. На кадре дива позирует в солнцезащитных очках и летящем платье с вырезом. Она призналась, что не любит фотографироваться, хотя понимает: основа успешного "Инстаграма" – роскошные снимки.

Славящаяся своей откровенностью ведущая призналась, что ей не нравится вся ложь, которой пронизаны посты. "Морщины убрал, живот втянул", – написала она. Кудрявцева указала, что все то, чем так восхищаются подписчики – заслуга качественных приложений. В жизни все выглядят иначе.

Знаменитость заявила, что в реальной жизни никто никогда не будет молодым и красивым вечно. Поэтому, по ее мнению, стоит смириться и спокойно жить дальше. Поклонники активно поддержали Леру Кудрявцеву. Они убеждены, что артистка в жизни выглядит нисколько не хуже, чем в Сети.

"Недавно видела Вас, ничего Вам убирать не надо и замазывать! Вы шикарны!", "Не прибедняйся! Мы видели тебя и без фоторедакторов! Ты прекрасно выглядишь", "Лера, Вы всегда молоды и красивы, ничего Вам не нужно", "Смотрю на Вас с удовольствием! Очень красивы", "Настоящая и искренняя! Благодарю", "Вы всегда королева", – писали пользователи.