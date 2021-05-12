Хилькевич раскрыла секрет ношения носка в нижнем белье

Анна Хилькевич поделилась хитростью, к которой прибегала в молодости.

Звезда сериала "Универ" написала в своем инстаграм-аккаунте о том, как делала свою грудь больше. Бюст артистки не отличался пышностью, и ей приходилось исхитряться. По словам 34-летней актрисы, она засовывала в лифчик носки на съемках, чтобы выглядеть соблазнительной красоткой.

Также Анна Хилькевич не скрывает, что у нее был комплекс из-за маленького размера груди. Десять лет назад девушка сделала пластическую операцию. Однако позже у нее возникли осложнения – стала нарастать фиброзная ткань, и знаменитости еще раз пришлось лечь под нож хирурга, чтобы их поменять.

Напомним, Анна Хилькевич – не только успешная актриса, но и прекрасная мать и жена. Она замужем за бизнесменом Артуром Волковым. Пара воспитывает двоих дочерей – Арианну и Машу.

Как писали "Дни.ру", недавно Анна Хилькевич и ее супруг подверглись нападению на вокзале. Звездная чета отправилась из Москвы в Санкт-Петербург, но поездка пошла не по плану. В своем микроблоге актриса поведала, что на них набросился неизвестный и попытался стащить телефон, когда они с мужем проходили через рамки металлоискателей. К счастью, злоумышленника вовремя поймали. Гаджет был возвращен супругу артистки.

