"Навсегда останется в сердце": Киркоров убит страшным горем

Певец очень близко воспринял происшествие. В своем инстаграм-аккаунте артист назвал случившееся ужасным, страшным горем. Филипп Киркоров добавил, что это ЧП навсегда останется в сердце.
По мнению исполнителя, в данной жуткой ситуации жертвам и их семьям не помогут никакие слова. Филипп Киркоров выразил свои соболезнования родным погибших в трагедии в Казани.
Поклонники присоединились к словам короля отечественной эстрады. На трагедию ранее отреагировали и коллеги Филиппа Киркорова по шоу-бизнесу: Гарик Харламов, Игорь Николаев, Дмитрий Шепелев и другие.
В частности, Игорь Николаев заявил, что, получается, что ни один родитель, отправляя в школу ребенка, не может быть уверен в том, что тот вернется оттуда живым. Певец отметил, что невозможно представить глубину горя родителей.
Напомним, трагедия случилась 11 мая в гимназии №175 на улице Файзи в Казани. 19-летний преступник прошел в учебное заведение и начал стрелять. В результате скончались десять человек. Многие пострадали. Некоторые раненые находятся в реанимации в тяжелом состоянии.
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