Киркоров убил откровением о женихе своей девятилетней дочери

Недавно Филипп Киркоров отпраздновал 54-летие. Артист устроил шумную вечеринку, о которой писали все СМИ. После этого он решил ни на минуту не расслабляться и сразу окунулся в работу.
Как известно, помимо концертной деятельности, поп-король занимается продюсированием. Сейчас он как раз готовит к выступлению на Евровидении 33-летнюю молдавскую певицу Наталью Гордиенко. Киркоров сам написал песню. Сейчас артисты находятся в Нидерландах, где активно работают над совместным проектом.
Несмотря на загруженный рабочий график, певец не забывает о детях. Как выяснилось, у сына Филиппа Киркорова Мартина есть проблемы. Он с малолетства боится темноты. Певец признался, что у него самого с детства есть эта фобия. Певец до сих пор не может засыпать в темноте.
"Перед сном я никогда не выключаю телевизор – засыпаю под звуки очередной программы. Мартин перенял эту фобию и всегда спит с ночным фонариком", – рассказал Киркоров в разговоре с "Собеседником".
Также певец неожиданно выдал откровение о личной жизни его девятилетней дочери Алле-Виктории. По словам Филиппа Киркорова, у девочки уже есть женихи. Артист лояльно относится к симпатиям детей и не собирается противостоять их общению. Некоторых фанатов это шокировало, ведь некоторые отцы буквально веником отметают ухажеров от своих драгоценных дочерей.
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