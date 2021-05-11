"Благодарят": Проклова нашла мощную поддержку после секс-скандала

Ряд отечественных звезд осудили артистку за интимные откровения. Они считают, что Елена Проклова решила раскрыть подробности личной жизни через много лет ради пиара и денег.
А вот поклонницы, напротив, поддержали. Они пишут и звонят знаменитости и делятся похожими шокирующими историями из своей жизни. Елена Проклова не ожидала такой поддержки после травли.
Она сообщила, что женщины благодарят ее за смелость. Напомним, звезда театра и кино в шоу "Секрет на миллион" на НТВ поведала о том, что в 15 лет подверглась домогательствам женатого артиста. Она уверяла, что мужчина заставлял ее заниматься с ним оральным сексом и удовлетворял себя рядом с ней. По словам знаменитости, замуж она вышла девственницей.
Как писали "Дни.ру", Елена Проклова заявляла, что не жалеет о своем признании. "В чем меня можно порицать?", – задавала вопрос звезда. Она отметила, что хотела таким образом уберечь девушек от беды. Актриса добавила, что проделала трудную внутреннюю работу над собой, прежде чем пойти на такой шаг.
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