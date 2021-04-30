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"В чем меня можно порицать?": униженная Проклова оправдалась за интимные откровения

"В чем меня можно порицать?": униженная Проклова оправдалась за интимные откровения

Елена Проклова подверглась жестокой травле после признания в том, что в юности подверглась сексуальному насилию со стороны известного человека. Актриса ответила на нападки.
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До недавнего времени артистка хранила молчание, но теперь решила расставить все точки над "i". 67-летняя звезда объяснила, зачем рассказала скандальную историю с домогательствами спустя столько лет.

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Елена Игоревна Проклова

Елена Игоревна Проклова актриса

Елена Проклова заявила, что отлично понимала, какой шум наделает ее признание. Она заверила, что пошла на смелый шаг, чтобы уберечь девушек от домогательств. Знаменитость добавила, что в ее возрасте думает уже не о себе, а о том, чтобы помочь другим.

Артистка призналась, что не страшится осуждения. Она принимает любые мнения на этот счет При этом Елена Проклова подчеркнула, что многие не пытаются вникнуть в суть вопроса, а любят просто покритиковать. "В чем меня можно порицать?", – вопрошает звезда театра и кино.

По ее мнению, для того, чтобы сбросить мучившую ее много лет тяжесть с души, нужно было открыться. Актриса добавила, что проделала трудную внутреннюю работу над собой, прежде чем пойти на смелый шаг.

Напомним, в шоу "Секрет на миллион" на НТВ артистка рассказала, что с 12 лет подвергалась приставаниям мужчин. Более того, в 15 лет у нее начался роман со взрослым женатым актером, имени которого она называть не стала.

По словам Елены Прокловой, мужчина клал девушку рядом с собой в кровать и занимался самоудовлетворением, а также заставлял заниматься с ним оральным сексом. Актриса призналась, что из-за подобных отношений вышла замуж девственницей. Звезду за интимные откровения осудили многие ее коллеги и обыватели.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Ekaterina Tsvetkova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 16:05 Источник: "Комсомольская правда" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

67-летняя Проклова помолодела и похорошела (фото)

комментарии

Ответить:

саваофф
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ой прям святая овечка
всю жизнь из койки в койку и прям от этото нимб появился
1

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