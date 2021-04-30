"В чем меня можно порицать?": униженная Проклова оправдалась за интимные откровения

До недавнего времени артистка хранила молчание, но теперь решила расставить все точки над "i". 67-летняя звезда объяснила, зачем рассказала скандальную историю с домогательствами спустя столько лет.
Елена Проклова заявила, что отлично понимала, какой шум наделает ее признание. Она заверила, что пошла на смелый шаг, чтобы уберечь девушек от домогательств. Знаменитость добавила, что в ее возрасте думает уже не о себе, а о том, чтобы помочь другим.
Артистка призналась, что не страшится осуждения. Она принимает любые мнения на этот счет При этом Елена Проклова подчеркнула, что многие не пытаются вникнуть в суть вопроса, а любят просто покритиковать. "В чем меня можно порицать?", – вопрошает звезда театра и кино.
По ее мнению, для того, чтобы сбросить мучившую ее много лет тяжесть с души, нужно было открыться. Актриса добавила, что проделала трудную внутреннюю работу над собой, прежде чем пойти на смелый шаг.
Напомним, в шоу "Секрет на миллион" на НТВ артистка рассказала, что с 12 лет подвергалась приставаниям мужчин. Более того, в 15 лет у нее начался роман со взрослым женатым актером, имени которого она называть не стала.
По словам Елены Прокловой, мужчина клал девушку рядом с собой в кровать и занимался самоудовлетворением, а также заставлял заниматься с ним оральным сексом. Актриса призналась, что из-за подобных отношений вышла замуж девственницей. Звезду за интимные откровения осудили многие ее коллеги и обыватели.
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