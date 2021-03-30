"Слезы счастья": Брежнева показала фото новорожденной

Сегодня по-настоящему важный день для певицы. В своем личном блоге Вера обнародовала детали.

Оказалось, что 20 лет назад в этот день родилась дочь артистки Соня. Звезда призналась, что именно появление малышки на свет стало для нее первым осознанным счастьем. "Мой смысл, мой мотивация, мой учитель и бесконечная любовь", – трогательно обратилась исполнительница к наследнице. Она отметила, что Соня стала ее ангелом и остается им по сей день.

Вера Брежнева опубликовала один недавний снимок дочери и несколько тех, на которых она совсем ребенок. На последнем фото они запечатлены вместе в вечерних костюмах. Оно повергло поклонников в шок, так как многие не сразу поняли, кто из них мама, а кто дочка. Фанаты подчеркнули, что Соня очень похожа на звездную родительницу.

Пользователи пришли в восторг от искреннего посыла певицы. "Будь счастлива, мамина любовь", "Как трогательно написано. Верочка, с праздником! С днем рождения дочку!", "Уже такая взрослая! Поздравляю", "С Днем рождения Вашего ангела", "Умиление, красота и позитив", "Боже мой, как сестры! Вы не меняетесь с годами, идеал", "Соня красавица как и мама", "Слезы счастья", – комментировали они.

Напомним, несколько дней назад состоялся большой сольный концерт Веры Брежневой. Он прошел в "Крокус Сити Холле" в минувшую пятницу. Это было первое большое выступление звезды после вынужденного перерыва. Артистка активно опрашивала подписчиков, которые выбирали, какие хиты должны прозвучать в этот особенный вечер.

