СМИ: Число погибших из-за стрельбы в казанской школе выросло до десяти

СМИ сообщают об увеличении количества погибших в результате стрельбы в школе в Казани до 10 человек. Ранее сообщалось о восьми погибших, среди которых было семеро детей.
Следственный комитет возбудил уголовное дело о массовом убийстве. Один из стрелков был задержан, ему будет назначена психолого-психиатрическая экспертиза. После трагедии был госпитализирован 21 человек, при этом шестеро детей находятся в реанимации в тяжелом состоянии, передаёт РИА ФАН.
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