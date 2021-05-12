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Шоу-бизнес
"Это взятка": Дибров откровенно о коррупции на шоу "Кто хочет стать миллионером?"

"Это взятка": Дибров откровенно о коррупции на шоу "Кто хочет стать миллионером?"

Дмитрий Дибров стал гостем программы "Вечерний Ургант". Он заговорил о наболевшем.
прочитано 212 раз

Журналист стал ведущим популярной программы "Кто хочет стать миллионером?" уже в 1999 году. Однако позднее он решил сменить сферу деятельности и покинул шоу. В какой-то момент зрители соскучились по харизматичному Дмитрию Александровичу, и он сам понял, что его место было там. Тогда он вернулся.

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Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

 Иван Андреевич Ургант

Иван Андреевич Ургант телеведущий, актер, музыкант

За много лет работы Дмитрий Дибров видел многое, но больше всего его до сих пор возмущает бесчестность некоторых участников. Иван Ургант решил сыграть с ним в игру, в результате которой на одной из карточек ведущий отчетливо увидел то, чего видеть совсем не хотел. "Это взятка", – воскликнул вдруг он. Оказалось, что за время существования телешоу он много раз сталкивался с коррупцией.

Не секрет, что каждый приходящий на "Кто хочет стать миллионером?" мечтает о победе и заветном призе. Однако, в то время как некоторые стараются добиться всего, развивая интеллект, другие же просто хотят заплатить за ответы и не думать ни о чем. Дмитрий Александрович признался, что подобное поведение всегда возмущало его, и он никогда не участвовал в махинациях.

Иван Ургант не упустил возможность пошутить и вспомнил о нашумевшей истории с Александром Друзем. В 2019 году разразился скандал. Тогда СМИ утверждали, что популярный участник интеллектуальных игр якобы так хотел победить, что предлагал редакторам большие деньги.

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Фото: Anatoly Lomohov/ Russian Look/ www.globallookpress.com
Автор: 12 мая 2021, 10:43 Источник: "Первый канал" ✓ Надежный источник
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