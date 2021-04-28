Забывает слова: появились неутешительные новости о состоянии сдавшего после инсульта Диброва

Российский телеведущий Дмитрий Дибров в прошлом году перенес инсульт. Теперь его жизнь совсем другая.

Как известно, во время инсульта у человека есть всего час, чтобы получить шанс на восстановление. Если драгоценное время упустить, в мозгу произойдет некроз, и начнутся необратимые последствия, человек может превратиться в овощ и уже никогда не восстановить свое здоровье.

В свежем интервью 63-летний Дмитрий Дибров рассказал, как все произошло в тот злополучный день. Ему повезло, что рядом оказался друг Леонид Якубович. Он не растерялся и быстро вызвал скорую. Ведущего госпитализировали в Боткинскую больницу. Там ему оперативно оказали квалифицированную медицинскую помощь, и ведущий смог относительно быстро восстановиться.

Сейчас рядом с Дмитрием Дибровым молодая супруга, которая оказывает за ним должный уход. Об инсульте напоминает лишь редкое нарушение кратковременной памяти – ведущий забывает слово, но потом быстро его вспоминает, пишет "Собеседник".

Тележурналист заметно поправился. Он отметил, что ему поскорее нужно избавиться от живота, ведь из-за него он чувствует себя плохо. Особенно, когда рядом молодая супруга. Дибров отметил, что рвется на работу и чувствует себя хорошо. "Я могу, мне все можно", – самоуверенно утверждает Дибров.