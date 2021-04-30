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Состояние сгорбленной жены Диброва напугало россиян

Состояние сгорбленной жены Диброва напугало россиян

Супруга ведущего сделала откровенное признание. Теперь она готова принимать любые меры, чтобы исправить ситуацию.
прочитано 315 раз

Накануне дива рассказала, что и правда сильно поправилась. Она недовольна тем, как выглядит сейчас, и мечтает вернуть себе прежнюю идеальную форму. Тогда она весила около 60-и килограммов и чувствовала себя прекрасно. Однако с тех пор в ее жизни произошло много событий. Трое детей оставили свой отпечаток на ее фигуре.

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 Дмитрий Александрович Дибров

Дмитрий Александрович Дибров шоумен, музыкант, телеведущий

Жена Дмитрия Диброва рассказала, что цифры для нее не имеют значения, но отражение в зеркале сейчас ее не впечатляет. Она пожаловалась, что отсутсвие мышечной массы привело к ее к неприятным последствиям. Теперь она борется еще и с сутулостью. Однако дива готова на все, чтобы добиться желаемого результата.

Не так давно Полина начала следить за своим питанием, всерьез занялась спортом, а также увлеклась массажем. Прошел всего лишь месяц, но процедуры уже дают ощутимый результат. Однако супруга телеведущего сообщила, что не собирается обманывать поклонников. Она подчеркнула, что, как и все люди, иногда срывается и заедает стресс.

Массаж, по словам супруги Дмитрия Диброва помогает ей избавиться от отеков и целлюлита, а занятия в спортзале помогают мышцам прийти в форму. Полина опубликовала две фотографии, где сравнила себя до и после начала борьбы за стройность. Пользователи активно поддерживают диву, но обеспокоены ее состоянием. Они призывают ее быть разумной и не переусердствовать с похудением .

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Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / www.globallookpress.com
Автор: 30 апреля 2021, 14:13 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Жена Диброва покрасовалась на фоне уродцев

комментарии

Ответить:

Гость718426
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Мишнаевской кроме существительного "дива", больше ничего не приходит в тупую голову? Дааа... скудноват словарный запас наших ВЕЛИКИХ ЖУРНАЛИСТОВ! А как же великий и могучий...?
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