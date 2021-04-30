Состояние сгорбленной жены Диброва напугало россиян

Супруга ведущего сделала откровенное признание. Теперь она готова принимать любые меры, чтобы исправить ситуацию.

Накануне дива рассказала, что и правда сильно поправилась. Она недовольна тем, как выглядит сейчас, и мечтает вернуть себе прежнюю идеальную форму. Тогда она весила около 60-и килограммов и чувствовала себя прекрасно. Однако с тех пор в ее жизни произошло много событий. Трое детей оставили свой отпечаток на ее фигуре.

Жена Дмитрия Диброва рассказала, что цифры для нее не имеют значения, но отражение в зеркале сейчас ее не впечатляет. Она пожаловалась, что отсутсвие мышечной массы привело к ее к неприятным последствиям. Теперь она борется еще и с сутулостью. Однако дива готова на все, чтобы добиться желаемого результата.

Не так давно Полина начала следить за своим питанием, всерьез занялась спортом, а также увлеклась массажем. Прошел всего лишь месяц, но процедуры уже дают ощутимый результат. Однако супруга телеведущего сообщила, что не собирается обманывать поклонников. Она подчеркнула, что, как и все люди, иногда срывается и заедает стресс.

Массаж, по словам супруги Дмитрия Диброва помогает ей избавиться от отеков и целлюлита, а занятия в спортзале помогают мышцам прийти в форму. Полина опубликовала две фотографии, где сравнила себя до и после начала борьбы за стройность. Пользователи активно поддерживают диву, но обеспокоены ее состоянием. Они призывают ее быть разумной и не переусердствовать с похудением .

