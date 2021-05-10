Устроившую минуту молчания в День Победы Бузову закидали камнями: Хорошо, ветераны не видят

Накануне в мире отмечали День Победы. Ольга Бузова сделала серию публикаций, в которых отметила заслуги советских людей в борьбе с фашизмом. Например, артистка выложила в "Сторис" видео с минутой молчания в честь павших воинов.
Также поющая ведущая поздравила подписчиков, заявив, что обожает смотреть парад. "День, когда наша страна наконец-то победила фашизм. Чувствуется вся мощь нашей страны, вся сила, и глубина этого праздника (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", – написала Ольга Бузова.
Впрочем, поклонники не оценили душевный порыв знаменитости. Артистку упрекнули за то, что она обесценила вклад остальных народов в победу, некорректно заявив, будто бы только "наша страна" участвовала в войне. Девушку обвинили в хайпе и попросили не позориться.
"Какая показушница", "Воскресла! И сразу же облажалась", "Не "ваша страна" а весь СССР, боже", "Опять строит из себя жертву", "Помню, бузова облизывала тарелку со словами "блокадница", "Что ж ты патриотка такая на каждом концерте тогда знак дьявола и Бофомета показываешь?", "Хорошо, что многие ветераны тебя не видят, срамота же", "И подлизнуть не забыла", "Дно пробито", "Тебя бы на передовую отправить, а не пиариться тут и по телеку жо...ай крутить", – написали в комментариях.
Напомним, на прошлой неделе Ольга Бузова попала в больницу. По словам телеведущей, ее экстренно прооперировали. Правда, называть свой диагноз артистка отказалась, отметив, что стала суеверной.
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