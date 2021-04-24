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"У детей есть мама": урезанные алименты шокировали Барановскую

"У детей есть мама": урезанные алименты шокировали Барановскую

Личная жизнь Юлии Барановской и Андрея Аршавина окутана тайнами. А вот их разбирательства, связанные с алиментами и выплатами общим детям, уже стали народным достоянием.
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В эфире одной из радиопередач телеведущая весьма негативно высказалась в адрес бывшего мужа. По словам Юлии Барановской, всеми известный футболист судится с наследниками из-за денег.

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 Юлия Геннадьевна Барановская

Юлия Геннадьевна Барановская Телеведущая

Андрей Сергеевич Аршавин

Андрей Сергеевич Аршавин футболист

Звезда подметила, что многие СМИ неправильно подают новость. Журналисты пишут, будто она пытается вытрясти из кошелька Андрея Аршавина обещанные алименты. Однако ситуация приобрела новый поворот, когда спортсмен самостоятельно урезал выплаты.

Стоит отметить, что ранее футболист должен был платить половину своей официальной зарплаты на троих наследников после расставания с телеведущей. Спустя несколько месяцев Аршавин высказал желание снизить сумму на старших наследников. Это было связано с тем, что еще одна бывшая жена спортсмена – Алиса Казьмина потребовала своевременные выплаты.

"Андрей Сергеевич Аршавин урезал алименты своим детям. Но у детей есть мама Юля, которая обратилась в Конституционный суд", – публично высказалась телезвезда.

Напомним, что суд пошел на встречу разрывающемуся футболисту. Теперь дети Барановской получают лишь три восьмых от всего заработка знаменитого игрока. Юлия же попыталась оспорить это решение и проиграла.

Остается только гадать, добьется ли телеведущая повышения суммы алиментов. Но, как подмечают поклонники артистки, ее семье отлично живется и без выплат экс-ухажера. Совсем недавно Барановская вместе с наследниками отправлялась в заслуженный отпуск на Мальдивские острова.

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Юлия Барановская. Фото: Komsomolskaya Pravda, Комсомольская Правда/Global Look Press/www.globallookpress.com
Автор: 24 апреля 2021, 11:25 Источник: Русское Радио ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Сексуальная Барановская потрясла горячих азербайджанцев

комментарии

Ответить:

Гость708129
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Гость703564
Я не фанат Аршавина,гулял,рожал,баб менял бездумно. Но сейчас его жалко. Только деньги этим мамаши давай и давай!!!! Будто он семижильный. Ни жалости,ни понятия у них нет. Нет ничего. Давай бабки. Вот их цель,когда рожают.
Что за бред? А жены детей рожали без его согласия? Все логично, детей до 18 лет нужно кормить, поить и одевать. Он жить будет в своё удовольствие, а мать его детей выживать. Странно что это для кого то нормальное явление.
Гость708125
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Разберутся, там не те деньги, из за которых кого либо жалеть. Все не бедные.
Гость703564
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Я не фанат Аршавина,гулял,рожал,баб менял бездумно. Но сейчас его жалко. Только деньги этим мамаши давай и давай!!!! Будто он семижильный. Ни жалости,ни понятия у них нет. Нет ничего. Давай бабки. Вот их цель,когда рожают.
Гость703564
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Надо отчёт требовать куда мамаши деньги отца тратят. Себе на шубы,дома,отпуска.
Гость703564
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Этим дамам ,родившим детей от футболистов,все мало и мало. Его уже на части разорвали ,требуя бешеных алиментов. Пожили бы ,как все с алиментам в 10 тыс в месяц так и молчали бы. А ему что деньги не нужны? На вас будет работать?
гостьАнна
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Я не понимаю- бывшие жены ,эти доллары и рубли едят или детей кормят ими!Все деньги уходят на пластику вот и Барановская совсем на себя не похожа и Казьмина-уродина.Меньше будут получать дурных денег-мозги включатся и начнут нормальную жизнь!И дети вырастут нормальными людьми ,а не бездельниками и наркоманами.Хватит о них писать, показывать, обсуждать -они сами выбрали такую жизнь-им нравится пусть так и живут ,нам нет до них никакого дела!
Гость693961
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Жидовка Юля всю жизнь будет тянуть
Гость692955
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Шкуру осталось только снять с него. Знает, что не всегда будет у него такая зарплата. А как же тот ребенок от второй законой жены? Ему платить не надо? Вот вляпался так вляпался
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