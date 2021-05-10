"Любит до сих пор": Вскрылся итог побега Бузовой из "Дома-2"

Отказ Ольги Бузовой сниматься в шоу "Дом-2" дал свои плоды. По звезде сильно скучают.

Ольга Бузова снималась в "Доме-2" с 2004 по 2020 год, посвящая себя шоу до того момента, как его убрали с "ТНТ". Сейчас проект транслируется на канале "Ю", на него вернулись и популярные ведущие, и десять прежних участников, изменения произошли небольшие. И хотя новый формат телестройки получил широкое признание россиян, Ольги Бузовой на шоу все же не хватает. Об этом заявила звезда "Дома-2" Юлия Ефременкова в интервью StarHit.

"Она же была у истоков, знает всю кухню изнутри. Зритель любит ее до сих пор", — выразилась участница проекта об исполнительнице хита "Розовые очки". Девушка призналась, что относится к Ольге Бузовой тепло и жалеет о ее отсутствии на "Доме-2". В свое время поющая телеведущая помогла Юлии Ефременковой освоиться на телестройке, давала подсказки из благородных побуждений.

Напомним, Ольга Бузова оповестила поклонников об уходе с шоу "Дом-2" 13 апреля. Звезда опубликовала в инстаграм-аккаунте пост о том, что ее жизнь, связанная с проектом, официально закончилась. Знаменитость поделилась архивными снимками. которые были сделаны на телестройке и написала душевный текст. "Я должна идти дальше, поймите меня правильно", — обратилась к подписчикам поп-дива, не скрывая переполняющих эмоций.