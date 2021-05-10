Меган Маркл заявила о нищете в платье за 200 тысяч

Герцогиня Сассекская отказалась участвовать в благотворительном концерте Global Citizen VAX Live в Лос-Анджелесе, но выступила с видеообращением, которое организаторы мероприятия добавили в трансляцию. Для Меган Маркл это стало вторым выступлением на публику после сканадального интервью с Опрой Уинфри, доставившей Елизавете II немало хлопот.
Беременная супруга принца Гарри выступила с речью на заднем дворе своего особняка в роскошном наряде. Меган Маркл надела коралловое платье с розовыми цветами от бренда Carolina Herrera. Его стоимость в переводе на российскую валюту составляет около 200 тысяч рублей.
Знаменитая брюнетка обратилась к людям, заявив о нарастающей угрозе кризиса и нищеты. Меган Маркл выразила сочувствие темнокожим американкам, которые лишились заработка из-за пандемии коронавируса. Избранница принца Гарри полагает, что в мире сильно увеличится количество женщин, которые будут на грани нищеты из-за нестабильного финансового положения. Их число, по словам герцогини Сассекской, возрастет на 47 миллионов.
Кроме того, жена принца Гарри объявила о важности вакцинации. Монаршая особа призвала развитые государства сделать ее доступной для бедных стран. Меган Маркл волнуется за мировое население и надеется, что борьба с ковидом будет продолжаться успешно.
Популярные темы форума
Красивые девки защищены и недоступны
НАЧАЛА ЛАЯТЬ ПО СОБАЧЬИ, ВАША НАТАЛЬЯ!!!
Ремонт своими руками это просто
Моя фамилия ГОВЁШКИНА подпись НАТАЛЬЯ.
Имеющий уши, да услышит
Сережа бредит от поэм известной поэтессы.
Выхожу замуж 👰♀️ 🤵♂️ ❤️ 🥂
Одиночество
Видное? Завидное!
секс это не зло