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Шоу-бизнес
Меган Маркл заявила о нищете в платье за 200 тысяч

Меган Маркл заявила о нищете в платье за 200 тысяч

Супруга принца Гарри выступила с обращением о финансовых трудностях. Роскошный наряд Меган Маркл оценили неоднозначно.
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Герцогиня Сассекская отказалась участвовать в благотворительном концерте Global Citizen VAX Live в Лос-Анджелесе, но выступила с видеообращением, которое организаторы мероприятия добавили в трансляцию. Для Меган Маркл это стало вторым выступлением на публику после сканадального интервью с Опрой Уинфри, доставившей Елизавете II немало хлопот.

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Беременная супруга принца Гарри выступила с речью на заднем дворе своего особняка в роскошном наряде. Меган Маркл надела коралловое платье с розовыми цветами от бренда Carolina Herrera. Его стоимость в переводе на российскую валюту составляет около 200 тысяч рублей.

Знаменитая брюнетка обратилась к людям, заявив о нарастающей угрозе кризиса и нищеты. Меган Маркл выразила сочувствие темнокожим американкам, которые лишились заработка из-за пандемии коронавируса. Избранница принца Гарри полагает, что в мире сильно увеличится количество женщин, которые будут на грани нищеты из-за нестабильного финансового положения. Их число, по словам герцогини Сассекской, возрастет на 47 миллионов.

Кроме того, жена принца Гарри объявила о важности вакцинации. Монаршая особа призвала развитые государства сделать ее доступной для бедных стран. Меган Маркл волнуется за мировое население и надеется, что борьба с ковидом будет продолжаться успешно.

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Меган Маркл. Фото: Pool/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Автор: 10 мая 2021, 04:09 Источник: Vax Live: The Concert to Reunite the World ✓ Надежный источник
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Двойник Маркл показала роскошные формы

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