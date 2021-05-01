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Шоу-бизнес
"Больно видеть": Панин подвергает дочь жутким испытаниям

"Больно видеть": Панин подвергает дочь жутким испытаниям

Оперная певица Ника Гарегини высказалась на тему воспитания Анны.
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У российского актера Алексея Панина три дочери. Одна от гражданского брака с Юлией Юдинцевой, вторая от гражданского брака с гинекологом Татьяной Савиной, третья от Ольги Маруженко. Часто его критикуют за то, что он слишком фривольно ведет себя и негативно влияет на детей.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Оперная певица Ника Гарегини придерживается такого же мнения. Она считает, что Алексей Панин подвергает свою дочь Анну жестоким испытаниям.

"Большинству кажется, что известный человек всегда может дать своему ребенку больше: влиятельные знакомые помогут с лучшей школой, деньги позволят заняться дорогим спортом, нанять репетиторов, купить красивую одежду и показать ребенку мир.

Но часто этот сценарий отказывается работать. Сейчас я говорю о девочке Ане и ее отце Алексее Панине. Тот, кто следит за моим творчеством, знает, что я всегда уделяю огромное внимание вопросам нравственного воспитания поколения, его культурного развития. И мне вдвойне больно видеть, каким испытаниям подвергает Алексей свою дочь.

Сейчас девочка как раз в том возрасте, когда все воспринимается сквозь призму непростого периода взросления и поиска своего места в этом мире. Более того, девочка потеряла маму, а вместе с ней, возможно, и ориентир того, к каким идеалам стремиться. И сейчас именно отец должен помочь, подсказать, наставить. Быть героем для своего ребенка, чтобы тот восхищался, подражал, копировал. Но в поведении Алексея читается, к сожалению, совсем другое.

Это очень показательный случай для всех родителей, чтобы остановиться и подумать: а что я транслирую своему ребенку? Могу я быть ему настоящим примером, хочу ли я, чтобы в будущем он стал мной? Пожалуйста, остановитесь. Подумайте.

А девочке Ане я от всей души желаю не растерять веру в то, что мир прекрасен и удивителен. Выдержать это испытание, устроенное ее отцом, найти ценностный ориентир в других людях и взять в свою приближающуюся взрослую жизнь только светлое, доброе, мудрое. Будь счастлива, Аня", – сказала певица.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что у дочери Алексея Панина вскрылись многие страхи и комплексы.

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Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 мая 2021, 08:05 Источник: Instagram • Требует проверки
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