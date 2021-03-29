“Пора остановиться”: Панин проболтался о внебрачном ребенке

Эпатажный артист признался, что у него четверо детей. О существовании последнего Алексей Панин узнал случайно.

43-летний актер стал гостем программы “ДНК-шоу”. В эфире телеканала Пятница артист поделился личной историей о том, как он узнал, что у него есть еще одна наследница. Женщина, с которой у Панина была интимная связь, сохранила информацию о беременности в тайне от него. Она не хотела, чтобы артист чувствовал себя виноватым и решила воспитывать ребенка вместе с другим мужчиной. Алексей Панин узнал шокирующую новость от знакомых.

Мужчина признался, что четвертый ребенок – это девочка, но она растет в неведении о том, кто ее настоящий отец. Артист планирует сохранить эту тайну. Он не стал афишировать имя своей бывшей возлюбленной, когда-то забеременевшей от него.

Напомним, что у актера и до этого известия было трое детей. Первая дочь Анна родилась в 2007 году в союзе с гражданской женой Юлией Юдинцевой. Вторая и третья дочери Панина – почти ровесницы. Девочек Марию и Софию звездному отцу родили разные женщины, бывшие возлюбленными актера. С обеими женщинами отношения продлились недолго. С Марией Панин общается редко, а Софию и вовсе видел раз в жизни.

В беседе с Лолитой Милявской многодетный отец пошутил, мол пора бы ему уже и остановиться с потомством. Алексей Панин теперь живет в Испании со своей старшей дочерью, которой он прочит большое будущее в модельном бизнесе.