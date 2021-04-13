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Шоу-бизнес
Вскрылись страхи и комплексы дочери извращенца Панина

Вскрылись страхи и комплексы дочери извращенца Панина

Психолог Милана Тагиева сделала тщательный анализ душевного состояния наследницы Алексея Панина. По ее мнению, Ане не хватает родительской заботы.
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По словам эксперта, девочка со стороны выглядит очень динамичной, яркой и идейной. Она умеет принимать быстро решения. Эксперт отметила, что Нюся очень эмоциональна.

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Собеседница "Дни.ру" считает, что дочь Алексея Панина умеет управлять своими внутренними ценностями, интуитивна, и у нее хорошо развито воображение. Кроме того, Тагиева заявила, что наследница актера находится в поиске большой любви и своего предназначения.

"Ей не хватает родительской заботы", – вынесла вердикт специалист. В будущем, полагает психолог, Аня мечтает создать крепкую, полноценную семью: чтобы ни она, ни близкие ни в чем не нуждались, находились в изобилии. Также по психологическому портрету эксперт увидела, что девочка стремится к роскошной жизни.

Высказалась Тагиева и о страхах и комплексах дочери Алексея Панина. Так, по ее словам, Нюся чувствует и видит неправильные действия со стороны родителей и горит желанием возвратить утраченное." Часто испытывает стресс и понимает, что есть необходимость быстро и эффективно мыслить в семейной драме, владеть красноязычием", – заявила специалист.

Психолог отметила, что Аня нередко задумывается о манипуляциях ради своей выгоды. Так, находясь с отцом, девочка чувствует новые возможности в карьере. "Похоже больше на творческий союз, чем на взаимоотношения родителя и ребенка. В эмоциональном плане ей комфортно, присутствует вдохновение от рабочего процесса", – пояснила эксперт.

С матерью же у Ани ситуация обстоит иначе. На психологическом уровне выявлена несовместимость характеров. Имеется две противоположные точки зрения, двойственность, выбор. По мнению психолога, ребенок в душе не может принять чью-либо сторону из родителей в конфликте. Так что пока попытки установить равновесие заканчиваются безуспешно.

Тагиева констатировала, что звездная наследница обладает перфекционизмом. "Преобладает трудолюбие в работе. Она сумеет вынести испытания, которые преподнесет судьба", – отметила Тагиева. По ее словам, возможность лучше раскрыть себя у Ани находится в качествах дисциплины и тщательной оценки последствий.

"Девочка ценит истину и руководствуется честностью. С такими задатками можно преуспеть в работе с законом. Если не связывать с этим всю жизнь, то положительно скажется изучение законов для дальнейшей жизни", – высказалась психолог.

Дальнейшие цели дочери Алексея Панина, по мнению эксперта, больше зависят от финансов. У нее в будущем может возникнуть желание откладывать сбережения. При этом есть риск, что страсть к накопительству перерастет в скупость. По словам Тагиевой, для осуществления задуманных проектов Ане необходимо, чтобы деньги находились в движении.

Напомним, Алексей Панин известен не только своими ролями в кино, но и скандальным поведением. Так, ранее он назвал себя извращенцем. Артист не скрывает, что имел опыт нетрадиционных сексуальных отношений.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В ЯНДЕКС.НОВОСТЯХ

Фото: Natalia Shakhanova / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 13 апреля 2021, 02:21 Источник: "Дни.ру" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Как менялся Алексей Панин

комментарии

Ответить:

Мяу
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Конечно, Панин не Яна Рудковская . Удивительно , кто заказал психологу этот анализ ? Кто просил трогать ребенка и выдать этот бред в эфир ?
Гость679327
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Сегодня почему-то принято бессовестно обижать детей известных людей. Некоторые получают удовольствие , наверное, когда причиняют боль чужому ребёнку. Милана Тагиева, Вы доброжелательный человек, в отличие от многих. Здоровья и удачи Вам.
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