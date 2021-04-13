Вскрылись страхи и комплексы дочери извращенца Панина

Психолог Милана Тагиева сделала тщательный анализ душевного состояния наследницы Алексея Панина. По ее мнению, Ане не хватает родительской заботы.



По словам эксперта, девочка со стороны выглядит очень динамичной, яркой и идейной. Она умеет принимать быстро решения. Эксперт отметила, что Нюся очень эмоциональна.

Собеседница "Дни.ру" считает, что дочь Алексея Панина умеет управлять своими внутренними ценностями, интуитивна, и у нее хорошо развито воображение. Кроме того, Тагиева заявила, что наследница актера находится в поиске большой любви и своего предназначения.

"Ей не хватает родительской заботы", – вынесла вердикт специалист. В будущем, полагает психолог, Аня мечтает создать крепкую, полноценную семью: чтобы ни она, ни близкие ни в чем не нуждались, находились в изобилии. Также по психологическому портрету эксперт увидела, что девочка стремится к роскошной жизни.

Высказалась Тагиева и о страхах и комплексах дочери Алексея Панина. Так, по ее словам, Нюся чувствует и видит неправильные действия со стороны родителей и горит желанием возвратить утраченное." Часто испытывает стресс и понимает, что есть необходимость быстро и эффективно мыслить в семейной драме, владеть красноязычием", – заявила специалист.

Психолог отметила, что Аня нередко задумывается о манипуляциях ради своей выгоды. Так, находясь с отцом, девочка чувствует новые возможности в карьере. "Похоже больше на творческий союз, чем на взаимоотношения родителя и ребенка. В эмоциональном плане ей комфортно, присутствует вдохновение от рабочего процесса", – пояснила эксперт.

С матерью же у Ани ситуация обстоит иначе. На психологическом уровне выявлена несовместимость характеров. Имеется две противоположные точки зрения, двойственность, выбор. По мнению психолога, ребенок в душе не может принять чью-либо сторону из родителей в конфликте. Так что пока попытки установить равновесие заканчиваются безуспешно.

Тагиева констатировала, что звездная наследница обладает перфекционизмом. "Преобладает трудолюбие в работе. Она сумеет вынести испытания, которые преподнесет судьба", – отметила Тагиева. По ее словам, возможность лучше раскрыть себя у Ани находится в качествах дисциплины и тщательной оценки последствий.

"Девочка ценит истину и руководствуется честностью. С такими задатками можно преуспеть в работе с законом. Если не связывать с этим всю жизнь, то положительно скажется изучение законов для дальнейшей жизни", – высказалась психолог.

Дальнейшие цели дочери Алексея Панина, по мнению эксперта, больше зависят от финансов. У нее в будущем может возникнуть желание откладывать сбережения. При этом есть риск, что страсть к накопительству перерастет в скупость. По словам Тагиевой, для осуществления задуманных проектов Ане необходимо, чтобы деньги находились в движении.

Напомним, Алексей Панин известен не только своими ролями в кино, но и скандальным поведением. Так, ранее он назвал себя извращенцем. Артист не скрывает, что имел опыт нетрадиционных сексуальных отношений.