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"Спасибо, любовь моя": Киркоров раскрыл свои чувства к Бузовой

"Спасибо, любовь моя": Киркоров раскрыл свои чувства к Бузовой

Сегодня свой день рождения празднует Филипп Киркоров. Ему исполнилось 54 года.
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Многие коллеги поспешили поздравить поп-короля отечественной эстрады. Поклонники долго ждали теплых слов от Ольги Бузовой в адрес друга, и вот свершилось. Дива опубликовала трогательно послание. "Мой король", – обратилась она к нему и поблагодарила за то, что он есть.

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"Спасибо, любовь моя", – быстро ответил Филипп Киркоров. "Люблю тебя", – написала поющая ведущая. Увиденное всполошило многих пользователей Сети. Отношения звезд давно не дают покоя поклонникам. Многие подозревают, что между ними что-то может быть, другие же смеются над первыми и отрицают все.

Позднее дива поделилась еще несколькими фотографиями. На них она танцует страстный танец с поп-королем на фоне вертолета. "Мы идеальные", – подписала Ольга Бузова. Публика бурно отреагировала на признания артистов в чувствах. Подписчики активно присоединились ко всем добрым словам, сказанным в адрес Филиппа Бедросовича и оставили ему множество пожеланий.

"Вы красивые очень", "Какие чувства! Прекрасно", "А может уже свадьбу сыграете?", "Вы хорошая пара", "Какой огонь между вами", "Ух, страсть", "Может они все-таки вместе?", "Красивые люди, красивая пара", "О, уже и в любви признаются", "Классные", "Иконы", "Шоу-бизу не хватает вашей свадьбы", – писали поклонники.

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Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 1 мая 2021, 04:02 Источник: "Инстаграм" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Молодящийся Киркоров вывел в свет смазливого фаворита

комментарии

Ответить:

О
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Какая мама для детей просто чудо. Воспитает солнышек для дома 3.
гостья
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Киркоров сказать,что угодно может,это не показатель что у Бузовой и им близкие отношения ,Сделали вливание Фили отработал он и хватит, на именины дочки он уже не приглашал Бузову Её пригласи опять,как запоет живьем, стыдно будет хозяину Что то он в свой клип не задействовал Бузову? А там было место ,самый раз для проститутки Бузовой Она любит переодеваться в сексуальные развратные костюмы для ублажения клиентов в притоне,да и перед Дави переодевалась ,а в клипе были медсестренки,роль самый раз для бузовой
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