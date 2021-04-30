Киркоров и Басков потрогали друг друга за соски

В преддверии майских праздников многие знаменитости поздравили Филиппа Киркорова с 54-летием. Например, давний друг поп-короля, народный артист России Николай Басков сделал публикацию в "Инстаграм", опубликовав совместную фотографию: кто-то запечатлел, как артисты трогали друг друга за соски через одежду.
Под кадром золотой голос страны оставил поздравительное сообщение. Он пожелал Киркорову здоровья, благополучия, радости общения с детьми, а также долгих лет творчества и любви поклонников. "Будь счастлив! И храни тебя Господь", – написал Николай.
Интернет-пользователи присоединились к поздравлению. В комментариях также отметился Филипп. Он поблагодарил Николая за теплые слова и признался, что дорожит дружбой с ним. "Нам еще долги идти вместе по жизни и будет все за "Ибица", – ответил Киркоров Баскову.
Напомним, два с половиной года назад Филипп Киркоров и Николай Басков представили клип на совместную песню "Ибица". Видеоролик, высмеивающий вражду между певцами, стал скандальным. Многие шутки зрители не оценили. Критики требовали лишить певцов звания "Народный артист России".
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