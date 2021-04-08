Голодают? Эмигрировавший в Испанию Панин заставил дочь воровать

Алексей Панин в личном блоге поделился неоднозначными кадрами. Он показал, как его дочь занимается воровством.

В прошлом году актер похвастался тем, что ему дали вид на жительство в Испании. Теперь большую часть времени артист проводит в Европе, а в Россию прилетает лишь по рабочим вопросам. При этом недавно Алексей Панин жаловался на то, что пока не может себе позволить перевезти в средиземноморскую страну дочь Анну.

Впрочем, актер не против, если подросток будет проводить у него каникулы и просто приезжать погостить. Судя по всему, сейчас девочка как раз отдыхает у отца. В личном блоге артист опубликовал неоднозначные кадры с дочкой. Он запечатлел Анну в момент воровства. На видео девочка забралась на чужой забор и обдирает лимонное дерево.

"Хватит, иди уже сюда, это ты на продажу уже набираешь", – кричит наследнице Алексей Панин. Он отметил, что предложил дочери сорвать один лимон домой к чаю, а она собрала целый мешок. При этом в подписи к посту актер пожалел, что точно так же на ветках не растет водка.

Пользователи Сети осудили поступок актера и его дочери. Подписчики возмущены поведением россиян: неужели они голодают и поэтому позволяют себе тянуть руки к чужому? "Да – можно уехать из России ,а вот Россия из тебя никуда (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот он, русский менталитет", "Хулиганка", "Да уж... сразу видно русские", – написали в комментариях.