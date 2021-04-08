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Шоу-бизнес
Голодают? Эмигрировавший в Испанию Панин заставил дочь воровать

Голодают? Эмигрировавший в Испанию Панин заставил дочь воровать

Алексей Панин в личном блоге поделился неоднозначными кадрами. Он показал, как его дочь занимается воровством.
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В прошлом году актер похвастался тем, что ему дали вид на жительство в Испании. Теперь большую часть времени артист проводит в Европе, а в Россию прилетает лишь по рабочим вопросам. При этом недавно Алексей Панин жаловался на то, что пока не может себе позволить перевезти в средиземноморскую страну дочь Анну.

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 Алексей Вячеславович Панин

Алексей Вячеславович Панин актер

Впрочем, актер не против, если подросток будет проводить у него каникулы и просто приезжать погостить. Судя по всему, сейчас девочка как раз отдыхает у отца. В личном блоге артист опубликовал неоднозначные кадры с дочкой. Он запечатлел Анну в момент воровства. На видео девочка забралась на чужой забор и обдирает лимонное дерево.

"Хватит, иди уже сюда, это ты на продажу уже набираешь", – кричит наследнице Алексей Панин. Он отметил, что предложил дочери сорвать один лимон домой к чаю, а она собрала целый мешок. При этом в подписи к посту актер пожалел, что точно так же на ветках не растет водка.

Пользователи Сети осудили поступок актера и его дочери. Подписчики возмущены поведением россиян: неужели они голодают и поэтому позволяют себе тянуть руки к чужому? "Да – можно уехать из России ,а вот Россия из тебя никуда (Здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Вот он, русский менталитет", "Хулиганка", "Да уж... сразу видно русские", – написали в комментариях.

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Алексей Панин. Фото: Anatoly Lomokhov / Global Look Press / www.globallookpress.com
Автор: 8 апреля 2021, 17:20 Источник: Инстаграм ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

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комментарии

Ответить:

Гость679327
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‘Вас , россияне, можно только пожалеть. Цитрусовые растут в тёплых странах не только в чьём-то саду. Они могут расти свободно в парках, на бульварах , на улице, в общественных местах, и сорвать лимон с дерева не считается преступлением. Каждый желающий может подойти и сорвать лимон или апельсин. Иногда плоды все сорваны, но остаются только на верхушках дерева. Вот тогда тяжело взять, да и то можно при желании. А вы об этом не знаете и , наверное, думаете, что за такую «провинность» обязательно кто-то должен стрелять из дробовика , или посадить в тюрьму. Примитивные вы.
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