Входите все: распутный Панин отвел жену в свингер-клуб для секса с толпой чужих мужиков

На телеканале "Пятница!" продолжает выходить "ДНК-шоу" с Лолитой Милявской. Героем нового выпуска станет актер Алексей Панин.



В разговоре с Лолитой Алексей распутный Алексей Панин признался, что ему сложно быть с одной женщиной и часто хочется быть в одиночестве. Генетический тест лишь подтвердил слова актера: у Панина активный ген поиска новизны, он же ген авантюризма, риска и впечатлений, и сломан ген, отвечающий за дофамин (удовольствия). Человеку со сломанным геном дофамина постоянно нужны новые впечатления и удовольствия. Возможно, именно поэтому Алексей склонен к экспериментам в сексуальных отношениях.



"Я не считал, сколько у меня было женщин, – признался Лауреат Государственной премии России. – Они что, лошади что ли? Я могу перечислить женщин, которые в моей жизни в большей или меньшей степени сыграли какую-то роль. А просто сексуальных партнеров я, конечно, не могу перечислить. Хотя бы по той причине, потому что мы свингеры. Ну как я могу вспомнить? Мы собираемся, чтобы заниматься сексом. Свингер-клуб, там сотни людей".

Рассказал исповедующий любовь без границ артист и про отношения со своей супругой: "Моя жена не была в свингер-клубах до знакомства со мной, но при этом у нее всегда были фантазии, она хотела попробовать подобное. Со мной у нее эти фантазии осуществились. Мы не врем друг другу и честно говорим о своих желаниях с первого дня знакомства".