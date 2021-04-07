"Сволочи!": Слава взорвалась из-за травли дочери

Певица Слава резко отреагировала на критику своей наследницы. Обидчики довели девушку до слез.

Певица Слава просто взорвалась негодованием в своем инстаграм-аккаунте. Она опубликовала лицо заплаканной Саши.

"Сволочи! Валите из моего инста, критики хреновы!", – заявила артистка. Исполнительница отметила, что ее дочь – самый милый и добрый человек на свете. Она добавила, что они с наследницей обязательно поработают с мимикой.

Также певица Слава выразила благодарность всем поклонникам, которые поддерживают звездную семью. Фолловеры оставили звезде массу комментариев под публикацией. "Люди злые сейчас, не обращайте внимания", "Девочки, вы самые лучшие", "Бедная девчонка, у нее еще все впереди, пусть не огорчается, это просто людская зависть", – высказались подписчики.

Напомним, 31 марта дочь певицы Славы выпустила свой первый сингл "Мой Ми" под своим настоящим именем Саша Морозова. "Мой Ми — это трек-порыв души, который отражает мое истинное я, – заявила девушка "Дни.ру". Она отказалась от пути под псевдонимом "Мамина дочь", так как не хочет, чтобы ее знали исключительно, как наследницу знаменитой певицы.

