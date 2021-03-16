Сильно напилась: певица Слава не справляется с эмоциями

Артистка призналась, что не справляется с эмоциями, когда говорит об уходе самого близкого человека. Многочисленная аудитория забила тревогу, так как перестала замечать звезду на съемках и различных светских мероприятиях.
Оказалось, что уже несколько недель подряд певица Слава принимает свою боль и утрату. Накануне она впервые за долгое время вышла на связь и прокомментировала случившееся.
Звезда добавила, что сочувствует всем, кто потерял близких. Похоже, что исполнительница нуждается в помощи специалистов, так как пытается погасить душевную боль большим количеством спиртных напитков.
"В восьмое марта, честно, напилась, как свинья, вообще не помню три дня, что со мной было. Но каждый боль свою глушит, как может", – подытожила артистка.
Сейчас исполнительница с трудом видится с остальными членами семьи. По словам певицы Славы, в кругу близких становится только тяжелее, ведь не хватает главной женщины. Звезду спасает лишь работа, хотя и к ней не всегда хватает сил подойти осознанно.
Анастасия пообещала, что совсем скоро вернется к поклонником. Главное – дать ей время и не требовать откровенных заявлений. Певица не хочет делиться переживаниями и отстаивает личные границы перед пользователями социальной сети.
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