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Шоу-бизнес
Певица Слава сражена смертью самого близкого человека

Певица Слава сражена смертью самого близкого человека

В семью певицы Славы пришло горе. У артистки умерла мать.
прочитано 957 раз

Звезда тяжело переносит уход родного человека. Сейчас она старается редко выходить из дома, потому что все время плачет.

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 Слава (певица)

Слава (певица) певица

Исполнительница написала в своем инстаграм-аккаунте, что родительница умерла месяц назад. Но и певице Славе, и ее сестре, до сих пор очень плохо. Артистка отметила, что на людях более-менее держится. Она добавила, что ее мама была очень веселым, позитивным и добрым человеком.

Знаменитость отметила, что ее мать имела крепкое здоровье. Певица Слава также поведала, что пять лет назад трагически умер ее отец. В мужчину врезались пьяные молодые лихачи на машине.

Морально поддерживает артистку муж, дочери и сестра. Поклонники тоже посочувствовали звезде. Многие рассказали, что тоже потеряли родителей и понимают несчастье, с которым столкнулась певица Слава.

Напомним, в конце прошлого года певица Слава была экстренно госпитализирована. Оказалось, она сломала плечо. Осмотрев знаменитость, врачи пришли к выводу, что ей требуется серьезная операция. Несмотря на проблемы со здоровьем, артистка довольно быстро вернулась на сцену.

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Фото: Anna Salynskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
Автор: 15 марта 2021, 21:19 Источник: Instagram ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Райский отдых красавицы-дочки Славы

комментарии

Ответить:

Гость660975
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Корона? От чего мама умерла? Соболезнования! Держитесь!🙏
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